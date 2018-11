Laura Dahlmeier wird auch in den Einzel-Rennen beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in Pokljuka nicht am Start sein.

«Ich werde bei den ersten Weltcup-Rennen dieser Saison leider noch nicht dabei sein - auch wenn sich das Training zuletzt schon wieder ganz gut angefühlt hat und ich aktuell zuversichtlich bin», teilte die Doppel-Olympiasiegerin mit. «Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, allerdings will ich mir keinen Druck machen und erst dann wieder an den Start gehen, wenn ich voll belastungsfähig bin», sagte die 25-Jährige.

Die siebenmalige Weltmeisterin postete in den sozialen Netzwerken ein Trainingsvideo, auf dem sie mit Langlaufskiern im Duell mit ihrem Trainer zu sehen ist und stellte fest: «Solange der Coach noch schneller ist als ich». Offen bleibt damit, wann Dahlmeier wieder für den Weltcup bereit ist. Nach dem Auftakt in Pokljuka geht es für die Skijäger im österreichischen Hochfilzen weiter, ehe einen Tag vor Heiligabend im tschechischen Nove Mesto das erste Weltcup-Drittel endet.

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzen treten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich wieder an die Belastungen zu gewöhnen. Beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Pokljuka wird der Deutsche Skiverband (DSV) in der Mixed-Staffel durch Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Arnd Peiffer vertreten. Die Single-Mixed-Staffel bestreiten Franziska Hildebrand und Erik Lesser.