Kim Bui bei der Abschluss-Pressekonferenz der European Championships 2022 in München – nach dem Turnier beendete sie ihre Karriere als Turnerin

von Christian Ewers Im Interview mit dem stern spricht die ehemalige deutsche Spitzenturnerin Kim Bui erstmals über ihre Essstörungen. Und über Trainerinnen und Trainer, die nicht nur streng ihr Gewicht kontrollierten, sondern sich auch in ihre Intimsphäre einmischten.

Kim Bui hat in eine ehemalige Fabrikhalle im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt geladen. Früher wurden hier Kraftfahrzeugteile hergestellt, heute sind auf dem Werksgelände vor allem Start-ups zu Hause. Ein Ort des Wandels und damit der perfekte Ort für ein Gespräch über ihr Leben, wie Bui findet.

Im August 2022 hat sie ihre Karriere als Turnerin beendet, nach mehr als 20 Jahren im Leistungssport. Bui, 34, geboren in Tübingen, Tochter einer Vietnamesin und eines Laoten, zählte über zwei Dekaden zu den besten Turnerinnen Deutschlands. 2011 gewann sie EM-Bronze am Stufenbarren, 2022 wurde sie EM-Dritte im Teamwettbewerb. Bui startete elf Jahre für den MTV Stuttgart; in ihrer Karriere holte sie elf deutsche Meistertitel.