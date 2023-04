Will mit Leverkusen ins Europa-League-Halbfinale: Bayer-Coach Xabi Alonso. Foto

Bayer-Coach Alonso will historische Chance nutzen

Europa League Bayer-Coach Alonso will historische Chance nutzen

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso sieht in den Viertelfinal-Spielen der Europa League gegen Union Saint-Gilloise eine historische Chance.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso sieht in den Viertelfinal-Spielen der Europa League gegen Union Saint-Gilloise eine historische Chance.

Deshalb werde sein Team den Außenseiter aus Belgien auch auf keinen Fall unterschätzen. "Das wird sicher nicht passieren", versprach der Baske vor dem Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Leverkusen: "Wir haben die Gelegenheit, das Halbfinale eines Europapokals zu erreichen. Das hat Bayer Leverkusen seit 2002 nicht geschafft. Jetzt sind wir in einer Situation, das wieder zu schaffen. Das ist eine schöne Gelegenheit. Da muss der Gegner egal sein."

Dass Bayer nach dem 0:3 des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City vielleicht schon so etwas wie die letzte Titel-Hoffnung der Bundesliga in Europa ist, spiele dabei aber bestenfalls eine untergeordnete Rolle. "Wir haben genügend Motivation für unsere eigenen Ziele", sagte Alonso: "Wenn es so kommen sollte, werden wir glücklich sein, noch dabei zu sein. Aber unsere Motivation ist ohnehin die höchste."

Mit einem möglichen Finale wollte sich der 41-Jährige noch nicht beschäftigen, aber "wir müssen diese positive Welle halten". Bayer hatte zuletzt sieben Pflichtspiele in Folge gewonnen. Dass Saint-Gilloise sich im Achtelfinale gegen den 1. FC Union Berlin durchsetzte, war für Alonso derweil "keine so große Überraschung. Sie haben es in der Gruppenphase schon gut gemacht. Und im Rückspiel waren sie die bessere Mannschaft".

Die möglichen Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié – Diaby, Wirtz, Adli

Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, van der Heyden – Nieuwkoop, Lazare Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin – Adingra, Boniface

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Pressemappe auf Deutsch