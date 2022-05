von Phil Göbel Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers – was auf dem Papier klingt, wie ein Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung, ist das Finale der Europa League. Und es ist eine schallende Ohrfeige gegen all das Geld und all die Technokratie im modernen Fußball.

Es waren 18 Minuten und und acht Sekunden gespielt, als Schiedsrichter Jesus Manzano im Halbfinale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United in seine Brusttasche griff. Ein kurzer Fingerzeig auf den Londoner Linksverteidiger Aaron Cresswell, zwischen Zeigefinger und Daumen die rote Karte. Dieses kleine Stück Plastik war das letzte Puzzleteil, das das Bild der Eintracht in dieser Saison komplettierte. Während die Fans schrien, als hätten sie das Spiel schon gewonnen, wurde auch dem letzten Zuschauer klar: dieser Wahnsinn wird an diesem Abend nicht enden. Die Eintracht wird das Spiel gewinnen. Die Eintracht wird in ihr erstes Finale seit 1980 einziehen – weil dieser Sport so funktioniert– weil alles nur so Sinn ergibt.

Europa League Finale: Zwei Außenseiter werden Könige von Europa

Diese Reise der Frankfurter – so unerwartet wie begeisternd – endet in Sevilla. Es musste so kommen. Zu gut war die Geschichte: 30.000 Frankfurter in Barcelona, das Traumtor von Ansgar Knauff, Daichi Kamada, der mit seinen Treffern zu Mister Europa wurde, Abwehr-Chef Martin Hinteregger, der sich nach nur wenigen Minuten im Halbfinal-Rückspiel verletzte – allgemein diese Mannschaft, die so oft in der Bundesliga enttäuschte – und plötzlich ein anderes Gesicht zeigte, wenn am Donnerstagabend das Flutlicht anging.

Die Europa-League-Saison von Eintracht Frankfurt ist ein Märchen für Fußball-Romantiker. Für Menschen, die diesem Sport, oder zumindest dem Kommerz in ihm, doch eigentlich schon lange abgeschworen hatten. Weil Geld eben doch Tore schießt und man ohne großen Investor im Rücken ja keinen Titel mehr holen kann – vor allem nicht auf internationaler Bühne. Die Frankfurter straften all dem Lügen.

Und dann wäre da ja noch der Gegner. Denn zwischen der Eintracht und dem, was die Älteren unter uns immer noch liebevoll "Uefa Cup" nennen, steht nur noch ein Gegner. Und das ist nicht RB Leipzig oder der FC Barcelona, nicht Borussia Dortmund oder der FC Sevilla, sondern dieser Traditionsklub aus Schottland, dem die meisten vor der Saison international so gut wie nichts zugetraut hätten: die Glasgow Rangers.

Von der Insolvenz und dem Zwangsabstieg in die vierte schottische Liga führte der Weg der Rangers innerhalb von zehn Jahren ins zweitgrößte Spiel im europäischen Fußball. Ein Finale wird zum Kitschkrieg. Wäre diese Europa League-Saison ein Hollywood-Drehbuch, es wäre wohl abgelehnt worden.

Die Geschichte der beiden Underdogs, die sich gegen die Übermächtigen der Branche stellen. Ihr Spiel oftmals mehr Kampf als Kunst, getrieben von einem unbändigen Willen, das Unmögliche zu schaffen. Mit Überzeugung gegen Spielkunst, mit Härte gegen Tikki-Takka – und das auch noch erfolgreich. Es ist fast zu schnulzig. Und doch ein wichtiges Signal für eine ganze Branche.

Frankfurt und Glasgow zeigen, dass der Fußball doch noch nicht ganz vom Geld beherrscht wird

In einer Zeit, in der einige wenige Clubs mehr Geld für einen einzigen Spieler ausgeben als die meisten anderen für ihren ganzen Kader. In einer Zeit, in der ein Verband dem Lockruf der Scheine erliegt und eine Weltmeisterschaft in einem Wüstenstaat ausrichtet, der mit Fußball genauso wenig am Hut hat wie mit Menschenrechten. In einer Zeit, in der die gezahlten Summen für die Übertragungsrechte der Ligen wichtiger sind, als die Fans im Stadion, ist ein Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers eine schallende Ohrfeige für den modernen Fußball.

Die Teams sind ein Gegenentwurf zu dem Hochglanzprodukt, zu dem die Uefa ihre Wettbewerbe seit Jahren macht. Sie verkörpern die Grundtugenden, die bei dem Zauberfußball vieler Spitzenteams in Vergessenheit geraten sind: Kampf, Hingabe, Arbeit. Nicht immer schön anzuschauen, aber auf jeden Fall authentisch.

Europa-League-Finale Lange her seit den Eurofightern: Diese deutschen Klubs standen bisher im Finale 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter 1972/73: Der Sieger wird noch in Hin- und Rückspiel ermittelt. Borussia Mönchengladbach scheitert nach einem 0:3 beim FC Liverpool am Ende knapp. In der Zweitauflage führt Günter Netzer (re.) die Mannschaft mit grimmiger Miene auf den Rasen und Jupp Heynckes (2.v.li.) schürt mit einem frühen Doppelpack Hoffnungen, doch mehr als das 2:0 gelingt nicht. Mehr

Egal wer heute Abend den Pott in die Höhe recken wird – die Gewinner stehen schon vor dem Spiel fest: Die Fans, die Fußball-Romantiker und die Hoffnung, dass König Fußball doch noch nicht ganz vom Geld regiert wird.