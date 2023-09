Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf lösbare Aufgaben – muss aber auch eine weite Reise antreten. Der SC Freiburg wird sich indes mit dem Sieger der Europa Conference League messen.

Die beiden deutschen Bundesliga-Clubs haben in der Europa League mehr oder weniger lösbare Aufgaben in der Gruppenphase zugelost bekommen. Für Bayer 04 Leverkusen hätte es dabei deutlich schwerer kommen können: Der Halbfinalist der zurückliegenden Spielzeit bekommt es in der Gruppe H ausnahmslos mit Außenseitern zu tun. Die Werkself muss gegen FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan, FK Molde aus Norwegen und BK Häcken aus Schweden antreten, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab.

Europa League: Freiburg trifft auf West Ham

Der SC Freiburg trifft hingegen auf Conference-League-Sieger West Ham United aus der Premier League. Zudem muss die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon wieder gegen Olympiakos Piräus ran. Gegen den griechischen Rekordmeister hatten die Breisgauer schon in der vergangenen Saison in der zweithöchsten europäischen Spielklasse spielen müssen, in der sie im Achtelfinale an Juventus Turin gescheitert waren. Komplettiert wird die Gruppe durch FK TSC Backa Topola aus Serbien.

Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 21. September. Das Finale findet am 22. Mai in der Dublin Arena in Irland statt. 2022 hatte Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen, in diesem Jahr Rekordsieger FC Sevilla.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A

West Ham United

Olympiakos Piräus

SC Freiburg

FK TSC Backa Topola

Gruppe B

Ajax Amsterdam

Olympique Marseille

Brighton and Hove Albion

AEK Athen

Gruppe C

Glasgow Rangers

Betis Sevilla

Sparta Prag

Aris Limassol

Gruppe D

Atalanta Bergamo

Sporting Lissabon

Sturm Graz

Raków Częstochowa

Gruppe E

FC Liverpool

Linzer ASK

Royal Union Saint-Gilloise

FC Toulouse

Gruppe F

FC Villarreal

Stade Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos Athen

Gruppe G

AS Rom

Slavia Prag

Sheriff Tiraspol

Servette Genf

Gruppe H

Bayer Leverkusen

Qarabag Agdam

Molde FK

BK Häcken