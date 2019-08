Jürgen Klopp muss lachen, aber die Erinnerung schmerzt ein bisschen. Der europäische Supercup sei «nicht das Spiel, das ich mir in der Vergangenheit gerne angeschaut habe», sagte der deutsche Trainer des Champions-League-Siegers FC Liverpool gut gelaunt im Video-Interview der UEFA.

«Ich war so oft in Endspielen - und der Supercup ist dann der endgültige Beweis, dass man nicht gewonnen hat», sagte Klopp. In diesem Jahr aber, am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Istanbul gegen den FC Chelsea, sei das «ganz anders».

Um den ersten Europa-Titel der Saison spielen traditionell der Gewinner der Königsklasse und der Sieger der Europa League - die zwei besten Teams der Vorsaison. Dreimal, darunter 2013 mit Borussia Dortmund, war Klopp bereits in einem großen europäischen Finale gescheitert und mied deshalb bei der Supercup-Übertragung den Fernseher. In der türkischen Metropole ist der 52-Jährige aber nun mittendrin - und der klare Favorit.

Sein Gegenüber, der englische Ex-Nationalspieler Frank Lampard, steht nach dem misslungen Saisonstart in der Premier League dagegen schon unter Druck. Chelsea hatte am Sonntag zum Auftakt 0:4 bei Manchester United verloren. Liverpool gewann standesgemäß 4:1 gegen Aufsteiger Norwich City.

«Eigentlich kann ich nichts Schlechtes über das Spiel sagen, abgesehen von Alis Verletzung», sagte Klopp. Der brasilianischen Nationaltorwart Alisson erlitt eine Blessur an der Wade und fällt für den Supercup aus. Vertreten werden dürfte er vom spanischen Neuzugang Adrián.

«Die Leute werden sagen, wir sind der Favorit, weil wir (in England, d. Red.) Zweiter geworden sind und die Champions League gewonnen haben», sagte Klopp vor dem ersten Premier-League-Spieltag. Der Ex-Dortmunder mahnte aber: «Es geht darum, wer an dem Tag besser vorbereitet ist - hoffentlich sind wir das.»

Lampard, der im Sommer vom Zweitligisten Derby County gekommen war, wird auch in Istanbul die Sorge umtreiben, wie er den zu Real Madrid gewechselten Superstar Eden Hazard ersetzen kann. Der von Borussia Dortmund verpflichtete Christian Pulisic könnte diese Rolle irgendwann ausfüllen, am Sonntag in Manchester kam der 20-Jährige zu etwas über 30 Minuten Spielzeit. «Er wird ein fantastischer Spieler werden», sagte Lampard.

Für die Europäische Fußball-Union, die den Wettbewerb seit der Saison 1973/74 veranstaltet, ist der Supercup Werbung und Vorschau auf die kommende Saison. Erstmals in einem wichteten UEFA-Pflichtspiel im Männerfußball wird zudem in der Französin Stéphanie Frappart eine Schiedsrichterin zum Einsatz kommen. Die Straßen rund um den modernen Besiktas Park unweit des berühmten Taksim-Platzes werden von Tausenden Engländern bevölkert werden.

«Zwei englische Teams sind ein weiteres Zeichen, ein weiterer Beweis für die Qualität der Premier League», sagte Klopp, der auf die Strapazen der Reise aber gerne verzichten würde. «Es ist ein viereinhalb Stunden langer Flug - Istanbul um die Ecke wäre schöner gewesen. Aber davon abgesehen ist es eine große Nummer.»