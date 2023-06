Elfmeter-Fehlschuss, Hetze im Netz: Stürmer Youssoufa Moukoko erlebt einen enttäuschenden Start in die EM. U21-Coach Antonio Di Salvo bleibt dennoch optimistisch. Offen lässt er die Elfmeter-Frage.

Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo glaubt trotz der Enttäuschung zum Start weiter an eine erfolgreiche EM von Sturmtalent Youssoufa Moukoko.

"Es war kein optimaler Start, das ist ihm bewusst, das ist uns bewusst und trotzdem geht der Weg weiter", sagte Di Salvo vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien am Sonntag. Moukoko hatte beim 1:1 gegen Israel zum EM-Auftakt in der dritten Minute einen Elfmeter vergeben. Danach hatte er rassistische Beleidigungen in den sozialen Netzwerken gegen sich und seinen Teamkollegen Jessic Ngankam öffentlich gemacht.

"Youssoufa war enttäuscht. Er ist nicht gut ins Spiel gekommen, hätte den Elfmeter natürlich gerne reingemacht", sagte Di Salvo. "Ich glaube, dass er dann insgesamt auch freier gewesen wäre im Spiel."

"Wir werden uns jetzt aufs Spiel fokussieren"

Dennoch habe sich der 18-Jährige in den Dienst der Mannschaft gestellt. Die Rassismus-Vorfälle will die deutsche U21-Auswahl mit Blick auf das wichtige Spiel gegen Tschechien abhaken und sich nur noch auf das Sportliche konzentrieren. "Wir haben versucht, die Jungs aufzufangen so gut es geht", sagte Mittelfeldspieler Angelo Stiller. "Wir werden uns jetzt aufs Spiel fokussieren und da Taten sprechen lassen."

Nach dem Remis zum Start braucht Titelverteidiger Deutschland gegen Tschechien einen Sieg, um vor dem Gruppenfinale gegen England am Mittwoch eine gute Chance auf die K.o.-Phase und das angestrebte Ticket für die Olympischen Spiele 2024 zu wahren. "Wir wollen gegen Tschechien von Anfang an Druck aufbauen und zeigen, dass wir gewinnen wollen", sagte Stiller. Di Salvo wollte den Fokus in der begrenzten Trainingszeit auf das Thema Konsequenz legen. "Wir erwarten einen Gegner, der ähnlich aggressiv ist wie Israel."

Wer einen möglichen Elfmeter gegen Tschechien schießen würde, hat Di Salvo laut eigener Aussage noch nicht entschieden. Gegen Israel hatte nach Moukoko auch Ngankam einen Strafstoß vergeben (80.). Der Trainer hatte anschließend gesagt, Moukoko und Kevin Schade seien eigentlich als Schützen vorgesehen gewesen. "Die Geschichte mit den Elfmetern habe ich noch nicht angesprochen. Das bespreche ich noch mit den Spielern", sagte Di Salvo.