von Jan Sägert Biketouren durchs bunte Herbstlaub halten nicht nur fit. Sie sorgen an trüben Tagen auch für gute Laune. Es sei denn, die Kette klemmt oder das Schaltwerk stottert. Wer hat, greift jetzt zum Fahrrad-Multitool. Welche es gibt und was die Miniwerkzeuge können.

Radfahren ist eines der beliebtesten Hobbys der Deutschen. Von klein auf gelernt, begleitet das Bike viele Menschen durch ihr ganzes Leben. So lange die Reifen rollen, die Bremsen greifen und das Schaltwerk schnurrt, ist das Rad auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit der beste Freund. Unangenehm wird es, wenn der Drahtesel auf stur stellt. Schleicher im Schlauch, knarzende Kette, schleifende Bremsen, stotterndes Schaltwerk? Das kommt schon mal vor. Gerade im Herbst und vor allem, wenn das Bike im Dauereinsatz ist. Zwei Check-ups pro Jahr beim Radhändler des Vertrauens kosten zwar Geld, dafür sparen Sie im Zweifel aber einiges an Nerven. Erwischt es Sie doch einmal unterwegs, muss der gute Rat nicht unbedingt teuer sein. Fahrrad-Multitools sind eine kleine, aber praktische Investition, die schon so manchen entnervten Biker am Straßenrand vor Schlimmerem bewahrt haben. Welche Tools es gibt und was sie können, erfahren Sie in unserem kleinen Vergleich.

1. Lezyne Multi Tool Rap II 25 CO2

Multi trifft beim Lezyne Rap II 25 den Nagel auf den Kopf. Starke 25 Funktionen hat das Bike Multitool der US-Amerikaner. Darunter ein Adapter für eine CO2-Kartusche. Das ist keineswegs Standard. Allerdings auch eine Funktion, auf die Alltagsradler am ehesten verzichten können. Mit den sieben verschiedenen Inbus-Schlüsseln und drei Torx-Bits (T10, T25, T30) sowie einem Kreuzschlitz- und einem Flachkopfschraubendreher lässt sich jedes Schräubchen am Bike lösen und festziehen. Selbst ein Kettenschaden kann mit dem Rap II 25 Kettenwerkzeug und etwas Geschick selbst behoben werden. Nicht fürs Bike, sondern für die Pulle ist das Bonus-Tool an diesem Mini-Werkzeug. Den Flaschenöffner hat Lezyne in den Sicherungskeil für Scheibenbremsen integriert. Hier gibt's das Lezyne Multi Tool Rap II 25.

Die wichtigsten Fakten*

Gewicht 187 g Material Aluminium, Chrom-Vanadium-Stahl Anzahl Funktionen 25 Abmessungen im mm 81 x 52 x 38 (L x B x H) * Herstellerangaben

2. Crankbrothers Multi 19

Die Crankbrothers gehen mit ihrem Multi 19 in unseren kleinen Bike-Multitool-Vergleich. Die Franzosen spielen in Sachen Gewicht auf Augenhöhe mit dem Tool von Lezyne. Wer ohne CO2-Kartusche auskommt, findet in diesem Werkzeug aus Hi-Ten Stahl dennoch eine hochwertige, allerdings auch etwas kostspieligere Alternative. Lockere Speichen lassen sich damit ebenso anziehen wie alle anderen sicherheitsrelevanten Muttern und Schräubchen an Schaltwerk, Bremsen, Sattel, Lenker und Kurbel. Schön: Das Multi 19 von Crankbrothers gibt es in Schwarz/Rot, Midnight, Gold und in der klassischen Nickel-Optik. Alles in allem ein Basic Tool für Mountainbiker, Rennfahrer und E-Biker gleichermaßen. Hier gibt's das Crankbrothers M19 Multitool.

Die wichtigsten Fakten*

Gewicht 175 g Material Hi-Ten Stahl Anzahl Funktionen 19 Abmessungen in mm 89 x 55 (L x B) *Herstellerangaben

3. Topeak Mini P20

In einer praktischen Neoprentasche kommt das P20 Multitool vom Bike-Zubehör-Spezialisten Topeak. Mit etwas mehr als 130 Gramm liegt es beim Wiegen im Mittelfeld unseres Vergleichs. Das P20 ist in drei Designs, nämlich Gold, Silber und Schwarz, erhältlich. Neben den obligatorischen Inbus- und Torx-Schlüsseln sowie einem Schraubendreher punktet das Tool mit diversen Speichenschlüsseln sowie Kettennieter und Kettenschlosswerkzeug. Für besondere Notfälle wurde zudem ein kleines Messer mit Feststellfunktion integriert. Hier gibt's das Topeak P20 Multitool.

Die wichtigste Fakten*

Gewicht 131 g Material Chrom-Stahl (Werkzeuge), Alu (Körper) Anzahl Funktionen 20 Abmessungen in mm 74 x 29 x 18 (L x B x H) *Herstellerangaben

4. Sigma Pocket Tool Medium

Einen Multitool-Allrounder hat Sigma Sport im Sortiment. Das Pocket-Tool Medium kann alles, was ein Bike Multitool können sollte. Speichenspanner für fünf Nippelgrößen sowie ein Kettennieter gehören auch dazu. Auch das Bierchen nach dem Training muss nicht mit den Zähnen geöffnet werden. Dazu helfen zwei clever verbaute Reifenheber dabei, im Falle eines Plattens die Decke von der Felge zu hieven. Mit nur elf Millimetern ist dieses Multitool auffällig flach und findet damit – ganz passend zum Namen – problemlos Platz in jeder Trikot-, Hosen- oder Satteltasche. Hier gibt's das Sigma Pocket-Tool Medium.

Die wichtigsten Fakten*

Gewicht 125 g Material k.A. Anzahl Funktionen 17 Abmessungen in mm 96 x 48 x 11 (L x B x H) * Herstellerangaben

5. Rose T-15 Miniwerkzeug mit CO2-Adapter

Auch der Bocholter Versandhändler hat verschiedene Multitools fürs Bike im Angebot. Ein gute Allrounder ist das T-5 Miniwerkzeug mit Adapter für eine CO2-Kartusche. Mit nur 80 Gramm fällt das Tool kaum ins Gewicht, ist zudem klein und handlich und passt damit locker ins Trikot oder in die Satteltasche. Ansonsten lassen sich mit dem Rose T-15 alle wichtigen Schrauben am Rad lockern und festziehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hier gibt's das T-15 Miniwerkzeug mit CO2-Adapter.

Die wichtigsten Fakten*

Gewicht ca. 80 g Material k.A. Anzahl Funktionen 15 Abmessungen in mm 60 x 30 x 20 (L x B x H) * Herstellerangaben

