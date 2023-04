von Jan Sägert Mountainbike, Rennrad, E-Bike – Radfahren ist gesund und macht Spaß. Vor allem, wenn die Ausrüstung stimmt. 13 smarte Bike-Tools, die 2023 angesagt sind.

Das Fahrrad war einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie. 2020 wurden in Deutschland laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 5,04 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Laut ZIV sind das fast 17 Prozent mehr als 2019. Ein Zuwachs, von dem andere Branchen nur träumen können. Zweiräder sind nicht nur der Umwelt zuliebe das Verkehrsmittel der 2020er Jahre. Damit Sie sorglos durch dieses Bike-Jahr kommen, haben wir die Fahrradtrend-Tools 2023 zusammengetragen. Vom mobilen Fahrradständer über die Recycling-Radtasche für den Gepäckträger bis zur Klingel mit Diebstahlschutz.

1. E-Luftpumpe

Klassische Luftpumpen sind sperrig und irgendwie auch unhandlich. Sie am Sattel- oder Oberrohr in den Rahmen zu klemmen, funktioniert nur noch bei den wenigsten Rädern. Mini-Pumpen können zumindest im Rucksack verstaut werden. Dafür sind die wenigsten der kleinen Pumpen wirklich leistungsstark. Zudem kommt man meist selbst ordentlich ins Pumpen. Die Lösung: eine tragbare E-Luftpumpe wie das Modell von Xiaomi. Das Tool ist nichts anderes als ein Kompressor im Mini-Format. Der Reifen wird also per Knopfdruck aufgepumpt. Über eine digitale Anzeige kann der Druck überprüft werden. Eine Akkuladung soll für acht Reifen reichen. Geliefert wird das Tool mit allen gängigen Adaptern und einer kleinen Tasche. Hier gibts den mobilen Kompressor von Xiaomi.

2. Faltbarer Fahrradhelm

Der Fahrradhelm ist neben dem Rad das wichtigste Tool. Er darf bei keiner Tour fehlen. Doch wohin mit dem Kopfschutz, wenn man am Badesee oder im Park angekommen ist? Im Rucksack nimmt er viel Platz weg. An den Lenker gehängt ist er leichte Beute für Langfinger. Closca hat einen Helm entwickelt, der nach dem Benutzen zusammengefaltet werden kann. Laut Hersteller entspricht der 400 Gramm leichte "Loop" den geltenden Sicherheitsnormen EN1078 und CPSC. Im Handumdrehen lässt er sich in ein praktisches Format zusammenklappen, sodass in den Rucksack noch mehr passt, als nur der Fahrradhelm. Der "Loop" eignet sich natürlich auch für Kids, die den Roller oder die Inline-Skates ihrem Bike vorziehen. Hier gibts den "Loop" von Closca.

3. Satteltasche für Gravel Bikes

Gravel Bikes sind die Fahrräder des Sommers 2023. Die wendigen und stylischen Bikes mit Rennanstrich erleben derzeit einen Boom. Das Zwitter aus Crossbike und Rennrad ist ein wahrer Allrounder. Sowohl im Alltag als auch auf längeren Touren (flach oder bergig) sind Gravel Bikes der perfekte Begleiter. Rovativ hat eine Satteltasche speziell für Gravel Bikes entwickelt. Der Backloader fasst 10 Liter und wird hinter dem Sattel an der Sattelstange montiert. Regenschauer machen der Tasche nichts aus. Sie soll 100 % wasserdicht sein. Hier gibt's die Rovativ Satteltasche für Gravel Bikes.

4. Fahrradständer to go

Bei einem Radausflug ins Grüne oder größeren Radtouren bleibt Bikern in wohlverdienten Pausen häufig nichts anderes übrig, als das Rad stumpf in die Wiese zu legen oder an einen Baum zu lehnen. Das geht auch eleganter. Zum Beispiel mit einem mobilen und handlichen Fahrradständer. Der "Flash Stand" von Topeak wiegt nur 500 Gramm und kann auf eine Größe von 20 Zentimetern zusammengeklappt werden. Er eignet sich nicht nur als mobiler Fahrradständer. Bei kleineren Reparaturen dient der Flash Stand auch als Montageständer. Hier gibts den Flash Stand von Topeak.

5. Roeckl Rad-Handschuhe (mit hohem Recyclinganteil)

Nachhaltigkeit ist auch auf dem Fahrradmarkt ein wichtiges und großes Thema. Handschuh-Hersteller Roeckl hat mit dem Mora für Biker einen Handschuh im Sortiment, dessen Garn zu 100 Prozent aus alten Fischernetzen und Stoffabfällen recycelt wurde. Dazu haben die Entwickler Polyester aus PET-Flaschen-Abfällen wiederverwertet. Selbst das Roeckl Logo stammt aus Abfällen, die in der Holzindustrie angefallen sind. Viel ressourcenschonender geht es nicht. Hier gibt's den Mora und die Kurzfingerversion Bosco von Roeckl.

6. Bikezac 2.0 Recycling-Fahrradtasche

Die Palette Milch unterm Arm, den Einkaufsbeutel mit Obst und Gemüse am Lenker. Zwei eher schlechte Ideen, den Wochenend-Einkauf mit dem Rad nach Hause zu fahren. Das fanden auch die pfiffigen Dänen von Cobags. Deshalb tüftelten sie an einer praktischen und nachhaltigen Lösung für das Transportproblem. Heraus kam Bikezac 2.0, eine multifunktionelle und wiederverwendbare Einkaufstasche, die über eine patentierte Befestigungsschiene mit zwei Klicks sicher am Sattel befestigt werden kann. Damit der Einkauf nicht auf der Straße landet, kann die Tasche mit einem integrierten Gummiband verschlossen werden. Gefertigt ist Bikezac 2.0 aus recyceltem Polypropylengewebe, das später zu 100 % recycelt werden kann. Hier gibts die Bikezac 2.0 in Grün oder Schwarz.

7. Faltschloss mit App-Alarm

Fahrraddiebstahl gehört in Deutschland leider immer noch zum Alltag. 2020 wurden demnach rund 260.000 Diebstähle angezeigt. Umso wichtiger ist es, das Zweirad so gut wie möglich zu sichern, sobald man es aus den Augen lässt. Die verschiedenen Typen von Fahrradschlössern haben Vor- und Nachteile. Ein Schwachpunkt ist häufig das Schloss an sich. Für das smarte Faltschloss von Abus benötigt man weder einen Schlüssel, noch muss man sich eine Zahlenkombination merken. Per Bluetooth kann der Besitzer das Schloss öffnen, sobald er mit seinem gekoppelten Smartphone in der Nähe ist. Macht sich ein Fremder länger als fünf Sekunden an dem Schloss zu schaffen, ertönt ein 100 dB lauter Alarmton, ähnlich dem einer Alarmanlage am Auto. Der Akku des Schlosses kann per USB-C aufgeladen werden. Zudem können bis zu 29 Endgeräte für ein Schloss legitimiert werden. Hier ist das Faltschloss Bordo Alarm 6000 von Abus erhältlich.

8. "Die Helmtüte" Sattelcover

Selbst im Sommer wird man als Radfahrer hin und wieder von einem Regenschauer überrascht. Mit passender Bekleidung und bei entsprechenden Temperaturen ist das locker zu verschmerzen. Unangenehm wird es, wenn der Helm achtlos am Lenker hängt, während es wie aus Eimern schüttet. Wer einmal einen von innen nassen Helm auf den Kopf gesetzt hat, weiß, dass das kein Vergnügen ist. Doch wohin mit dem Helm? Die Lösung könnte ein kombiniertes Sattel-Helm-Cover sein. Die Helmtüte wird über Fahrradhelm und Sattel gestülpt und straff gezogen. Das Sicherungsseil kann mit dem Fahrradschloss verbunden werden. Fertig. Das ist zwar nett gemeint, aber eine eher nutzlose Funktion. Cool ist dagegen, dass die Helmtüte auch als Einkaufstasche genutzt werden kann. Hier ist die Helmtüte erhältlich.

9. Lumos Street - Smarter Fahrradhelm

Studien von Verkehrsministerien der Länder legen nahe, dass bis zu 80 Prozent schwerer Kopfverletzungen vermieden werden können, wenn verunfallte Radfahrer einen Helm tragen. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Unfälle gar nicht erst passieren. Und dazu könnte der Lumos Street, ein smarter Fahrradhelm, einen kleinen Teil beitragen. Der Lumos ist 22 weißen LEDs vorn und 42 roten LEDs hinten ausgestattet. Diese können über eine Handy-App, die inkludierte Fernbedienung oder Gesten (z.B. per Apple Watch) gesteuert werden. Wichtig: Die Rücklichter blinken beim Abbremsen des Bikes automatisch. Die Blinker vorn und hinten bedient der Biker selbst. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit etwa zehn Stunden an. Über eine App können die Helmfunktionen individuell konfiguriert und neue Funktionen integriert werden.

2021 sank die Zahl der der geklauten Fahrräder um 10,5 Prozent auf etwa 234.000 Stück. Das ist eine gute Nachricht. Trotzdem gehören Drahtesel nach wie vor zu den beliebtesten Zielen von Langfingern und Kleinkriminellen. Mit seinem Airtag hat Apple einen Tracking-Chip entwickeln, mit dem sich Alltagsgegenstände wie Koffer, Schlüssel, Rucksäcke oder eben auch Fahrräder via Bluetooth zielsicher orten lassen. Doch wohin mit dem Airtag, damit der Bikedieb dem Plan nicht auf die Schliche kommt? Die in Österreich entwickelte AirBell Fahrradklingel scheint das perfekte Versteck für den Mini-Tracker. Der passt genau unter die Klingelglocke und ist gleichermaßen für Lenker von City- und E-Bikes aber auch Gravel- und Rennräder sowie Lastenräder geeignet.

11. Garmin Varia Fahrradradar

Smarter geht es kaum. Auch die Navigations-Experten von Garmin wollen das Radfahren sicherer machen. Der Varia RVR 315 wird an der Sattelstütze montiert und soll optisch sowie akustisch vor von hinten herannahenden Fahrzeugen (Autos wie Fahrräder) warnen. Die Warnung wird drahtlos auf kompatible Radcomputer oder Sportuhren oder via App aufs Smartphone übertragen. Garmin verspricht, dass der Biker schon ab einer Entfernung von 140 Metern gewarnt wird. Der Varia wiegt nur etwas mehr als 50 Gramm und ist nach der Norm IPX7 wasserdicht. Laut Hersteller hält der Akku bis zu sieben Stunden lang durch.

12. Fahrradlicht mit Bodenbeleuchtung

Auch an lauen Sommerabenden geht die Sonne einmal unter. Wer dann noch mit dem Rad nach Hause fährt, sollte sehen, aber auch gesehen werden. Dafür hat sich Fischer einen smarten Kniff überlegt. Das Twin Fahrradrücklicht wird an der Sattelstütze montiert und leuchtet nicht nur im 90-Grad-Winkel nach hinten. Die fünf LEDs der sogenannten Bodenleuchte erzeugen einen Lichtkegel rund ums Hinterrad und sorgen dafür, dass Biker insbesondere auf kaum oder gar nicht beleuchteten Strecken noch besser gesehen werden.

13. Abus Goose Lock Fahrradschloss

Zum Abschluss schicken wir ein auf den ersten Blick ziemlich schräges Bike-Tool ins Rennen um den Fahrradtrend 2023. Statt als Bügel, Kette oder Ring verpasste Abus seinem Goose Lock Kettenschloss zwei merkwürdige Knicke. Mit der neuen Schwanenhals-Technologie soll das leidige Klappern des Schlosses am Fahrradrahmen ein Ende haben. Die sechs Millimeter dicke Stahlkette ist mit funktionalen und flexiblen Kunststofffasern sowie einer Schaumstoffhülle ummantelt. Abus gibt die Goose Lock mit Sicherheitslevel 7, also einem mittleren Diebstahlrisiko, an. Zurück zum 110 Zentimeter langen Schwanenhals: Der ist flexibel und schmiegt sich bei Nichtgebrauch um den Rahmen. Kein Klappern, keine Kratzer. Drei Farben stehen zur Auswahl.

