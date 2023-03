Größer wird es nicht im deutschen Fußball: Am Samstag empfängt der FC Bayern München den großen Rivalen aus Dortmund (ab 18.30 im stern-Liveticker). Und lange hat der "Deutsche Klassiker" nicht mehr so viel Spannung versprochen wie in dieser Saison. Erstmals seit der Spielzeit 2018/19 tritt der BVB als Tabellenführer gegen den deutschen Rekordmeister an. Die Westfalen holten seit dem Start der Rückrunde satte zehn Punkte auf die Bayern auf. Nach dem vergangenen Spieltag und einer enttäuschenden 1:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen verloren die Münchner nicht nur Platz 1 in der Tabelle, sondern auch ihren Cheftrainer Julian Nagelsmann. Nun erlebt der neue Bayern- und alte Dortmund-Trainer Thomas Tuchel also seine Feuertaufe im Spitzenspiel.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Der spannendste Klassiker seit langer Zeit

Nun ist bekanntlich "grau im Leben alle Theorie – aber entscheidend auf'm Platz", wie es BVB-Ikone Adi Preissler einst sagte. Doch vor dem Top-Spiel kann man schon einmal von einer Duplizität der Ereignisse sprechen. Denn das letzte Mal, als die Bayern einen Trainer während der Saison wechselten, war der erste Gegner in der Liga die Borussia aus Dortmund. 2019 trennte sich der Rekordmeister von Niko Kovac, es übernahm der spätere Triple-Trainer Hansi Flick. Und der BVB ging sang- und klanglos mit 0:4 in München unter.

Ob es die Westfalen diesmal besser machen können, wird sich am Samstagabend in der ausverkaufen Allianz-Arena zeigen. Bis dahin erinnert der stern an einige Highlights des Klassikers: Von den Ausrastern des Oliver Kahn, über Stürmer Jan Koller, der plötzlich den schwarz-gelben Kasten hüten musste, bis zur Demütigung der Bayern im Pokalfinale in Berlin. An diese Begegnungen werden wir uns auch nach der Neuauflage des Spitzenspiels erinnern.