Eigentlich ist Endspurt angesagt – die Vereine an der Tabellenspitze der zweiten Liga sind auf den ersten sechs Plätzen nur wenige Punkte voneinander entfernt, jetzt zählt jede Spielminute. Für den FC St. Pauli kommt es allerdings knüppeldick.

Die Rückrunde meint es nicht besonders gut mit dem FC St. Pauli. Schon die vergangenen Spiele zerrten an den Nerven der Mannschaft und der Fans, die Hoffnung auf den Aufstieg schrumpft immer weiter. Und die Aussichten sind alles andere als rosig: Denn am kommenden Wochenende müsste der Verein gegen den Tabellenführer Schalke 04 ran, kann aber aktuell nicht abschätzen, ob das überhaupt möglich sein wird – Corona lässt grüßen.

Neun Spieler positiv getestet

"Bei neun Spielern sowie einem Mitglied aus dem Mannschaftsumfeld wurde eine Infektion nachgewiesen", teilte der Verein am Sonntag mit. Der Verein erklärt: "Nachdem sich am Samstagmorgen bei den obligatorischen Schnelltests mehrere Corona-Verdachtsfälle ergeben hatten, sorgte eine umfangreiche PCR-Testung bei der Mannschaft und ihrem Umfeld am Sonntag für Gewissheit."

Die Betroffenen begaben sich nach Angaben des Vereins in häusliche Quarantäne, das Training am Samstag war schon nach Bekanntwerden der Verdachtsfälle abgesagt worden. Wer genau betroffen ist, erklärte der Verein im Rahmen der kurzen Pressemitteilung nicht.

Sportchef Andreas Bornemann erklärte: "Natürlich kommt dieser Ausbruch so kurz vor dem Saisonfinale zur absoluten Unzeit. Es zeigt einmal mehr, dass das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen weiterhin ein großes Risiko darstellt. Wir befinden uns in dieser Angelegenheit in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Der FC St. Pauli tut zudem alles dafür, dass das Spiel in Gelsenkirchen stattfinden kann und wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen. Im Vordergrund steht zunächst aber die Genesung aller Betroffenen."

Starke Hinrunde, schwache Rückrunde

Beim Kiezklub hakt es schon eine Weile, in der Rückrunden-Tabelle der laufenden Saison befindet sich der FC St. Pauli nur auf Platz 13. Insgesamt konnte die Mannschaft von Timo Schultz 18 Punkte erspielen und ließ damit zahlreichen Konkurrenten die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.

Nach der starken Hinrunde mit insgesamt 36 Punkten wurden erste Rufe nach einem Aufstieg laut – inzwischen hängt die Möglichkeit zur Rückkehr in die erste Bundesliga an einem seidenen Faden. Zuletzt spielte der FC St. Pauli in der Saison 2010/11 in der ersten Liga.