Nun ist es also offiziell: Formel-1-Team Haas entlässt Fahrer Nikita Mazepin. Damit nicht genug, man trennt sich auch von einem Sponsor.

Das Formel-1-Team Haas trennt sich mit sofortiger Wirkung von Mick Schumachers russischem Stallrivalen Nikita Mazepin und dem russischen Hauptsponsor Uralkali. Dies teilte der US-Rennstall am Samstag mit. "Wie der Rest der Formel-1-Gemeinschaft ist auch das Team schockiert und traurig über den Einmarsch in der Ukraine und wünscht sich ein schnelles und friedliches Ende des Konflikts", hieß es in der kurzen Erklärung weiter.

Einen neuen Fahrer benannte Haas noch nicht, angeblich soll aber der amerikanisch-brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi den Moskauer Mazepin ersetzen. Mazepin hatte wie auch Schumacher 2021 seine erste Formel-1-Saison bestritten.

Durch die Regel-Revolution hat sich das Design des Autos stark verändert. Sie sehen insgesamt futuristischer und eleganter aus. Zahlreiche Technik-Regeln wurden vereinheitlicht, gleichzeitig sollen die Autos für die Fans attraktiver aussehen.

Formel 1: Mazepins Zukunft bei Haas hing seit Tagen in der Luft

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte in der vergangenen Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die weitere Zukunft von Mazepin als Fahrer und von Geldgeber Uralkali als Geldgeber offengelassen. Nikita Mazepins Vater Dmitri ist Miteigentümer des russischen Bergbauunternehmens.

Sein Sohn hätte in der Formel 1 in dieser Saison ohnehin nur als neutraler Athlet unter "Fia Flagge" starten dürfen. Zudem hätte der 23-Jährige einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen, der unter anderem eine klare Distanzierung von den Aktionen Russlands dokumentiert.

Die Formel 1 hatte bereits zuvor den Grand Prix in Russland in diesem Jahr abgesagt. Zudem wurde der Standort komplett aus dem Rennkalender gestrichen. Der erste Grand Prix 2022 findet am 20. März in Bahrain statt.