Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg hat zum Auftakt in Bahrain überrascht und den ersten Trainingstag auf Platz fünf abgeschlossen.

Der Nachfolger des bei Haas ausgemusterten Mick Schumacher war nach der zweiten Einheit gerade einmal 0,469 Sekunden langsamer als Spitzenmann Fernando Alonso im Aston Martin auf dessen schnellster Runde (1:30,907 Minuten).

Der spanische Ersatz für den Ende vergangener Saison zurückgetretenen Sebastian Vettel zeigte, dass der englische Rennstall einen enormen Entwicklungssprung über den Winter gemacht hat. Alonsos erst vor wenigen Tagen am rechten Handgelenk operierter Teamkollege Lance Stroll wurde starker Sechster.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull schloss den ersten Tag als nur hauchdünn geschlagener Zweiter ab (+0,169 Sekunden). Direkt dahinter landete sein Teamkollege Sergio Perez (+0,171 Sekunden), der im ersten Training noch Bestzeit gefahren war.

Die Formel 1 startet mit dem Grand Prix von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in ihre 74. Saison. Verstappen peilt seinen dritten WM-Titel nacheinander an.