Mick Schumacher ist nun Ersatzfahrer bei Mercedes. Der Rennstall sieht viel Potenzial in dem 23-Jährigen.

Mercedes sieht in seinem neuen Formel-1-Ersatzfahrer Mick Schumacher eine wichtige Bereicherung für das Team.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher werde "eine Menge beitragen", da er die neue Wagengeneration und auch die neuen Reifen kenne, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei einer digitalen Medienrunde. Der 23-Jährige werde mit seiner Erfahrung von zwei Jahren als Stammfahrer beim US-Team Haas außerdem "super hilfreich" im Simulator sein. "Mick wird eine Bereicherung sein."

Wolff traut Schumacher zu, durch die Arbeit bei Mercedes wieder zu einem Stammcockpit zu kommen. "Der wichtigste Faktor ist seine Persönlichkeit. Er ist ein gut erzogener, intelligenter und talentierter junger Mann", lobte der Österreicher den neuen Piloten, der sein Cockpit bei Haas für Nico Hülkenberg (35) räumen musste. "Ich glaube, dass wenn man ihm eine sichere Umgebung geben kann, um sich weiter zu entwickeln, dann kann er künftig ein guter Rennfahrer mit Stammcockpit sein."

Wolff nannte als Vorbild den Niederländer Nyck de Vries, der Ersatzfahrer bei Mercedes war und in dieser Saison ein festes Cockpit bei Alpha Tauri bekommen hat. Stammfahrer bei den Silberpfeilen sind die Engländer Lewis Hamilton und George Russell. Der erste Grand Prix des Jahres findet am 5. März in Bahrain statt.