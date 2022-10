Mick Schumacher will sich von den anhaltenden öffentlichen Spekulationen um seine noch immer ungeklärte Zukunft nicht ablenken lassen. Das sei auch nicht schwer, betonte der 23-Jährige bei einer Pressekonferenz zum Großen Preis von Mexiko.

Mick Schumacher will sich von den anhaltenden öffentlichen Spekulationen um seine noch immer ungeklärte Zukunft nicht ablenken lassen. Das sei auch nicht schwer, betonte der 23-Jährige bei einer Pressekonferenz zum Großen Preis von Mexiko.

"Ich bin hier, um meinen Job zu erledigen und ihn gut erledigen", sagte Mick Schumacher, das könne er selbst kontrollieren. Nicht unbedingt in seinen Händen liegt seine Zukunft in der Formel 1. Sein Vertrag beim amerikanischen Haas-Team läuft nach den noch ausstehenden drei Rennen aus. Die Teamleitung hatte Punkte von Mick Schumacher in den letzten Saisonrennen gefordert, nach einem unglücklichen Rennverlauf am vergangenen Sonntag in Austin hatte er die Top Ten als 14. verpasst.