Sergio Perez hat das erste Sprintrennen der Formel-1-Saison gewonnen. Der 33-jährige Mexikaner setzte sich in Baku vor Charles Leclerc im Ferrari und Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull durch.

Mit acht Zählern für den Sieg verkürzte Perez seinen Rückstand auf Teamkollege Verstappen in der WM-Gesamtwertung etwas und sammelte auf dem anspruchsvollen Stadtkurs in Aserbaidschan Selbstvertrauen für den Großen Preis. Der einzige Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg, belegte am Kaspischen Meer in seinem Haas-Rennwagen nur den 15. Platz.

Perez ohne Fehler

Insgesamt finden in diesem Jahr sechs Sprintrennen statt. Zum ersten Mal gab es dafür in Baku fünf Stunden vor dem Start eine eigene Qualifikation. Im sogenannten Sprint Shootout hatte sich Leclerc ebenso die Pole Position gesichert wie bereits zuvor für das Hauptrennen. Perez fuhr von Position zwei fehlerlos zum Sieg. Der nächste Sprint findet Anfang Juli im österreichischen Spielberg statt.