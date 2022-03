Formel-1-Pilot Pierre Gasly kämpfte während des Formel-1-Rennens in Saudi-Arabien mit Schmerzen in der Magengrube. Bis heute konnte keine physische Ursache gefunden werden. Beim nächsten Rennen in Melbourne will Gasly wieder angreifen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Für Pierre Gasly wurde der Formel-1-GP in Saudi-Arabien zur Tortur. Gegen Ende des Rennens kämpfte der Franzose mit nie da gewesenen Schmerzen. Die schwarz-weiße karierte Flagge, die das Rennende ankündigt, glich einer Erlösung. Und das Verrückte: Niemand weiß, warum.

Pierre Gasly: "Ich habe vor Schmerzen geschrien"

"Es waren es die schmerzhaftesten letzten 15 Runden meiner Karriere. Ich weiß nicht, was mit meinen Innereien passiert ist, aber ich lag im Auto im Sterben", sagte der Alpha-Tauri-Pilot. "Ich habe vor Schmerzen geschrien und war einfach nur froh, dass das Rennen zu Ende ist und wir uns P8 sichern konnten."

Dass er mit Platz 8 vier WM-Zähler für sein Team ergatterte, war dem 26-Jährigen erstmal ziemlich schnuppe: "Ich hatte das Gefühl, dass mir in jeder Linkskurve jemand in die Innereien gestochen hat, das war nicht schön." Diagnose? Fehlanzeige. Nichts deutet auf eine physische Ursache hin. Hoffentlich bekommt es Gasly bis zum nächsten Rennen in Melbourne (10. April) wieder in den Griff.

