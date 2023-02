Eigentlich ist Sebastian Vettel im Formel-1-Ruhestand. Nun gibt es Gerüchte um eine Rückkehr des früheren Weltmeisters.

In der Formel 1 wird über ein Blitzcomeback von Sebastian Vettel spekuliert. Nach dem Radunfall von Lance Stroll wird der Ende vergangener Saison zurückgetretene Deutsche als Ersatzkandidat bei seinem früheren Rennstall Aston Martin für den Saisonstart in einer Woche in Bahrain gehandelt.

Teamchef Mike Krack räumte bei den Testfahrten in dem Wüstenstaat ganz allgemein Gespräche mit Vettel ein, ging aber nicht auf Details ein. "Ich habe ein paar Telefonate mit Sebastian geführt, aber das war auch im letzten Jahr so und wird auch in Zukunft so sein", sagte der Luxemburger. Habe Vettel seine Bereitschaft erklärt zurückzukommen, falls Aston Martin einen Ersatz für Stroll brauche? "Das kann ich Ihnen nicht sagen", meinte Krack. "Zunächst ist unser Plan, Lance im Auto zu haben, und dann sehen wir weiter."

Radunfall von Stroll

Stroll hatte sich bei einem Radunfall im Training verletzt, weshalb der Kanadier für die Testfahrten ausfiel. Aston Martin sprach von einem "kleineren Unfall", der zweite Stammpilot neben Fernando Alonso rechne außerdem mit einer "schnellen Genesung". Es gibt aber Gerüchte, wonach Stroll länger ausfallen könnte. Der Brasilianer Felipe Drugovich ersetzte ihn bei den Tests, die am Samstag zu Ende gingen.

Vettel hatte Ende vergangener Saison seine Formel-1-Karriere bei Aston Martin beendet, um mehr Zeit für seine Familie und seine Nachhaltigkeitsprojekte zu haben. "Man darf nicht vergessen: Er hat seinen Ruhestand sehr gründlich geplant, und das muss man respektieren", sagte Krack. "Warten wir ab, was passiert."