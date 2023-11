Die K.-o-Ausscheidung wird knapp fünf Minuten vor Schluss für beendet erklärt. Es herrschen fast beängstigende Wetterbedingungen bei der Formel 1 in São Paulo. Die Pole geht an den Champion.

Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von São Paulo geholt. Der 26 Jahre alte Niederländer sicherte sich den ersten Startplatz in der vorzeitig beendete Formel-1-Qualifikation auf dem Kurs in Interlagos.

Knapp fünf Minuten vor dem eigentlichen Schluss der Session erklärten die Rennkommissare die K.-o.-Ausscheidung für beendet. Es herrschten enorm schlechte Wetterbedingungen. Es war tiefdunkel, ein heftiger Wolkenbruch setzte dann die Strecke unter Wasser.

Zweiter hinter Red-Bull-Pilot Verstappen wurde Charles Leclerc im Ferrari vor dem Aston-Martin-Duo Lance Stroll und Fernando Alonso. Nico Hülkenberg hatte die Top Ten verpasst und wurde Elfter im Haas. Weil in Brasilien zum letzten Mal in diesem Jahr am Samstag ein Sprintrennen stattfindet, wurde die Qualifikation für den Grand Prix bereits am Freitag ausgefahren.