Sebastian Vettel steht vor einer ziemlich kniffligen Aufgabe. Im Training machte sein Ferrari am Freitag noch nicht den besten Eindruck, trotzdem will er Formel-1-Branchenführer Mercedes am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien wieder so ärgern wie im Vorjahr, als er das Traditionsrennen gewinnen konnte. Dazu wäre am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) im Qualifying ein Platz in der ersten Startreihe hilfreich. Doch diese dürfte in Silverstone erneut nur von den dominanten Silberpfeilen belegt werden.

«Mercedes ist der Favorit. Sie waren sehr, sehr schnell», sagte Vettel, der nach dem Auftakt «nicht ganz glücklich» mit der Vorstellung in Mittelengland war: «Wir haben ein bisschen was versucht und werden vielleicht wieder etwas zurücknehmen, weil es nicht so funktioniert hat.» Die Scuderia kam mit ein paar kleinen aerodynamischen Verbesserungen am Auto nach Silverstone, allerdings nur mit bedingtem Erfolg. «Wir können das Auto noch besser abstimmen. Wenn es sich gut anfühlt, sollte es gut gehen», sagte Vettel.

Im Training lag der Finne Valtteri Bottas nach der schnellsten Übungsrunde vor Lokalheld Lewis Hamilton. «Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man so in ein Wochenende starten kann», sagte Bottas. Beide dürften erneut die Pole Position unter sich ausmachen, 2018 stand Hamilton ganz vorne. «Es scheint so, als ob wir im Kampf um die Spitze mitmischen können», sagte Hamilton noch recht zurückhaltend: «Das ist nach dem ersten Tag jedoch immer schwierig zu sagen und Ferrari ist am Freitag normalerweise etwas langsamer, um dann am Samstag die Pace zu erhöhen.»

Der fünfmalige Weltmeister Hamilton führt vor dem zehnten von 21 Saisonläufen nur rund 80 Kilometer entfernt von seiner Geburtsstadt Stevenage am Sonntag (15.10 Uhr) in der Gesamtwertung mit 197 Punkten deutlich vor Bottas (166). Der viermalige Champion Vettel (123) hat als Vierter bereits 74 Zähler Rückstand und braucht dringend Siege, um seine ohnehin schon geringe Titelchance noch zu wahren. Dritter ist der Niederländer Max Verstappen (126) im Red Bull.

Mercedes scheint sich bei dem traditionsreichen Grand Prix in diesem Jahr nur selbst schlagen zu können. Von 2013 bis 2017 gab es für das Werksteam in Silverstone bereits fünf Erfolge nacheinander, vier davon holte Hamilton. Zuletzt in Österreich schwächelten die Silberpfeile jedoch und konnten nach zuvor acht Triumphen in Folge erstmals in diesem Jahr nicht ganz vorne stehen. Verstappen gewann vor knapp zwei Wochen in Spielberg.