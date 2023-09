Nach einem Unfall steigt aus dem Auto von Lance Stroll (r) Rauch auf, während Oscar Piastri an der Unfallstelle vorbeifährt. Foto

Formel 1 in Singapur

Formel 1 in Singapur Nach Unfall im Qualifying: Stroll verzichtet auf Start

Der Kanadier Lance Stroll wird nach seinem Unfall in der Qualifikation nicht beim Großen Preis von Singapur an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ) starten. Das teilte sein Rennstall Aston Martin mit.

Der Kanadier Lance Stroll wird nach seinem Unfall in der Qualifikation nicht beim Großen Preis von Singapur an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ) starten. Das teilte sein Rennstall Aston Martin mit.

Stroll habe nach dem heftigen Aufprall noch Schmerzen und werde seine Konzentration nun auf die vollständige Regeneration für den Großen Preis in Japan am 24. September legen.

Stroll hatte am Samstag die Kontrolle über seinen Aston Martin verloren. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurde abgerissen oder zerstört. Der 24-Jährige gab über Funk Entwarnung: "Ich bin okay." Die Qualifikation musste wegen des Unfalls unterbrochen werden.