Max Verstappen startet beim Sprintrennen in Spielberg von der Pole. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Verstappen holt Pole - Mercedes-Duo in den Reifenstapeln

Max Verstappen hat die Qualifikation beim Formel-1-Heimspiel von Red Bull gewonnen und sich die Pole Position für das Sprintrennen am Samstag gesichert.

Der Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter verwies Charles Leclerc im Ferrari um 29 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde dessen Teamkollege Carlos Sainz vor Sergio Perez im zweiten Red Bull. Mick Schumacher kam im Haas auf den starken achten Platz. Sebastian Vettel war im Aston Martin als 20. und Letzter vorzeitig ausgeschieden.

Der Schlussdurchgang der K.o.-Ausscheidung hatte nach einem Unfall von Lewis Hamilton für rund zehn Minuten unterbrochen werden müssen. Der Mercedes-Pilot war von der Strecke abgekommen und mit seinem Silberpfeil in die Reifenstapeln gelandet. Er blieb unverletzt. Nur kurz nachdem es wieder losgegangen war, demolierte auch Teamkollege George Russell seinen Wagen bei einem Unfall.

Beim Sprintrennen an diesem Samstag bekommt der Sieger acht Punkte, zudem wird dort die Startaufstellung für den Großen Preis am Sonntag festgelegt. Im Klassement liegt Verstappen aktuell mit 181 Punkten an der Spitze, Teamkollege Sergio Perez ist Zweiter mit 147 Zählern, Leclerc Dritter mit 138 Punkten.