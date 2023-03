Es dauert nicht mehr lange: Am 5. März geht der Formel-1-Zirkus wieder los, in Bahrain treten die zehn Teams gegeneinander an. Schon im Vorfeld enthüllten die verschiedenen Rennställe – bis auf Nachzügler Alpine – ihre Boliden, die ihnen 2023 möglichst viele Punkte einfahren sollen. Wichtig war offenbar vor allem, die Fahrzeuge möglichst leicht zu gestalten. 2022 hatte man bei diversen Autos zuletzt ja sogar Lackierungen entfernt, um ein paar Gramm einzusparen.

Optisch machen die neuen Flitzer jedenfalls allesamt was her. Die Teams setzen viel auf die Farbe schwarz. Was unter den Motorhauben steckt, muss sich noch zeigen – bisher sorgte allerdings Ferrari mit erstaunlichen Rundenzeiten schon einmal für Aufsehen. Viele Fahrer dürften hoffen, dass das unangenehme "Porpoising", also das unkontrollierte Wackeln und Hüpfen bei hohen Geschwindigkeiten, beseitigt wurde. Vor allem bei Mercedes hatte man damit lange gehadert.

Formel 1: Neue Saison wird spannend

Äußerst spannend dürfte auch werden, wie sich die Teams nach den ersten paar Rennen sortieren werden. Bleibt Red Bull quasi unschlagbar? Kann sich Mercedes wieder nach vorn kämpfen? Können die schnellen Ferraris endlich konsistent Punkte einfahren, weil dem Rennstall weniger vermeidbare Fehler passieren? Und was werden die ehrgeizigen Mittelfeldler anstellen – Haas überraschte 2022 mit soliden Geschwindigkeiten, Aston Martin macht keinen Hehl aus seinen großen Zielen und McLaren möchte sich ebenfalls deutlich verbessern, weshalb ja für die neue Saison der erfahrene Daniel Ricciardo gegen Newcomer Oscar Piastri ausgetauscht wurde.

Überhaupt dürften einige neue Gesichter die Formel 1 spannend machen: Neben Piastri fahren unter anderem Nyck de Vries (Alpha Tauri) und Logan Sargeant (Williams). Ebenfalls interessant dürften neue Teamzusammensetzungen werden. Wer übrigens nicht bis Anfang März warten kann, bis wieder schnelle Autos und stirnrunzelnde Teamchefs auf dem Bildschirm zu sehen sind, kann sich auf den 24. Februar freuen: Da startet auf Netflix die neue Staffel der Formel-1-Doku "Drive To Survive"!