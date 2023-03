Die Formel 1 startet beim Großen Preis von Bahrain in die Saison 2023. Bis November stehen 23 Rennen im Kalender, unter anderem wird es ein Nachtrennen in der Glücksspielmetropole Las Vegas geben. Das Team von Red Bull wird aller Voraussicht wieder der dominierende Rennstall sein und Weltmeister Max Verstappen der größte Favorit auf den Titel. Das haben die dreitägigen Test in der vergangenen Woche angedeutet, als das Red-Bull-Auto schneller war als alle anderen. In unserer Fotostrecke stellen wir Ihnen alle 20 Piloten der zehn Teams vor und wagen einen Ausblick auf die Saison.