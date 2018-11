An diesem Sonntag findet auf dem Yas Marinas Circuit in Abu Dhabi der letzte Grand Prix dieser Formel-1-Saison statt. In Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht der neue Weltmeister bereits vor dem Rennen fest. Der Brite sicherte sich beim Rennen in Mexiko vorzeitig seinen fünften Titel (2008, 2014, 2015, 2017 und 2018).

Umso mehr hofft Ferrari-Pilot Sebastian Vettel nach einem enttäuschenden Jahr wenigstens auf einen versöhnlichen Saisonabschluss beim emotionalen Abschiedsrennen für seinen Noch-Kollegen Kimi Räikkönen. Für Vettel könnte es der vierte Sieg in Abu Dhabi werden. 2010 machte Vettel dort auch seinen ersten WM-Titel perfekt. In den vergangenen vier Jahren allerdings feierte Mercedes die Siege in Abu Dhabi. Teamchef Toto Wolff kündigte bereits "eine große Show" für die Fans an. "Wir können aufs Ganze gehen", verkündete er. "Der Druck ist weg."

Fernando Alonso beendet in Abu Dhabi Formel-1-Karriere

Vor seinem letzten Grand Prix in der Königsklasse des Motorsports überhaupt steht Fernando Alonso. Der 37 Jahre alte Spanier, Weltmeister der Jahre 2005 und 2006, verlässt die Formel 1 nach 17 Jahren und über 300 Rennen, von denen er 32 gewinnen konnte. "Die Zeit ist für mich gekommen weiterzuziehen und ich freue mich darauf, das Ende der Saison und meiner Formel-1-Karriere mit einem positiven Auftritt zu beenden", sagte der McLaren-Pilot.

