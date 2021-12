Beim Qualifying zum Grand Prix von Saudi-Arabien hat Formel-1-Favorit Max Verstappen durch einen Fehler Lewis Hamilton einen Vorteil verschafft.

Lewis Hamilton hat sich die erste Pole Position für das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation am Samstag auf dem Dschidda Corniche Circuit seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Hamilton profitierte bei seiner fünften Pole der Saison von einem Fehler von WM-Spitzenreiter Max Verstappen auf der letzten Runde. Der Niederländer war auf dem Weg zur Bestzeit, raste aber in die Mauer und wurde dadurch auf dem 6,174 Kilometer langen Kurs am Roten Meer nur Dritter.

Bei der ersten Auflage in dem konservativen Königreich waren Sebastian Vettel und Mick Schumacher schon in der ersten K.o.-Runde der Qualifikation ausgeschieden. Verstappen könnte im günstigsten Fall für ihn schon am Sonntag (18.30 Uhr/RTL und Sky) im vorletzten Saisonrennen erstmals Weltmeister werden.