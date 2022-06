Nico Rosberg: "Habe Monster-Antikörper in mir"

Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister von 2016, arbeitet als TV-Experte, um Piloten und Rennen zu analysieren. Im Moment kann er dem Job aber nur eingeschränkt nachgehen, weil er nicht mehr ins Fahrerlager darf. Der Grund: Er ist nicht geimpft.

Die Formel 1 hat in diesem Jahr ihre Corona-Regeln verschärft. Kam man im vergangenen Jahr noch mit einem negativen PCR-Test ins Fahrerlager, so ist aktuell ein Impfnachweis notwendig. Das bekommt der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg zu spüren: Seinem Job als TV-Experte kann er im Moment nur eingeschränkt nachgehen, weil er keine Corona-Impfung hat.

"Ich habe eine Corona-Erkrankung gut überstanden und dementsprechend Monster-Antikörper in mir. Außerdem lasse ich mich regelmäßig auf meine Antikörper testen", begründete Rosberg bei Sport1 seinen Verzicht auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Sein Arzt habe ihm geraten, "dass eine Impfung absolut keinen Sinn machen würde".

Live-Analyse aus der eigenen Wohnung

Als der ehemalige Mercedes-Pilot zuletzt in seiner Wahlheimat Monaco versuchte, das Fahrerlager zu betreten, wurde er laut Sport1 abgewiesen. Eine medizinische Ausnahmegenehmigung konnte er auch nicht vorlegen. So blieb dem britischen Fernsehsender Sky Sports nicht anderes übrig, als Rosberg erneut aus seiner Wohnung in die TV-Übertragung zuzuschalten.