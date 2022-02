Mercedes kehrt in der Formel 1 zurück zum traditionellen Silber für das neue Rennauto. Nach zwei Jahren in Schwarz, um für mehr Diversität zu werben und gegen Rassismus ein Statement zu setzen, schickt der Rennstall wieder einen echten Silberpfeil auf die Strecke. Wobei die Farbe Schwarz nicht ganz verschwindet. Der untere Teil des W13 bleibt dunkel, zumindest auf den Bildern, die Mercedes offiziell präsentierte.

Ob es ein Siegauto ist, kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Auffallend sind die schmalen Seitenkästen, die sich stark vom Ferrari unterscheiden. "Wir starten wieder bei Null", sagte Teamchef Toto Wolff: "Erfolge aus der Vergangenheit garantieren gar nichts." Erste Erkenntnisse dürften die Daten der dreitägigen Testfahrten in der kommende Woche in Barcelona liefern, vom 10. bis 12. März wird dann in Bahrain geübt, am 20. März wird es dort ernst mit dem Rennauftakt.