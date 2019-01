Ein Sportidol wird 50. Michael Schumacher hat in seiner Karriere als Rennfahrer viele Triumphe gefeiert. Bis heute ist er der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten: mit 91 Grand-Prix-Siegen und sieben Weltmeistertiteln. Die ersten beiden fuhr er 1994 und 95 noch mit Team Benetton ein. Später wechselte er zum Rennstall von Ferrari und wurde zwischen 2000 und 2004 fünfmal in Folge Champion. Eine fast märchenhafte Karriere, von der er sich nach einem Comeback mit Mercedes 2012 glücklich verabschieden konnte. Ende Dezember 2013 dann der Schicksalsschlag: bei einem Skiunfall in den französischen Alpen erleidet Schumacher schwere Kopfverletzungen. Im Krankenhaus wird er ins künstliche Koma versetzt. Familie und Management versuchen, den Formel-1-Star so gut es geht von den Medien abzuschirmen. Seit 2014 ist lediglich bekannt, dass sich Schumacher nicht mehr im Koma befindet und seine Rehabilitation zu Hause fortsetzt. Seine Fans haben teils Verständnis, teils würden sie gern Genaueres über den aktuellen Zustand ihres "Schumi" erfahren. Um ihrem Idol trotzdem nah sein zu können haben sich einige Fans an Schumis 50. Geburtstag in der Motorworld-Köln-Rheinland eingefunden. Hier ist dem Rennstar, der aus dem nahe gelegenen Kerpen stammt, eine eigene Abteilung gewidmet. RALF FÖRSTER: "Ich finde es eigentlich richtig, was die Familie macht, dass sie alles zurückhält. Auch ich bin ein richtiger Schumi-Fan, aber ob man das sehen möchte, wie er jetzt ist? Ist schwierig, ein schwieriges Thema." DIETER PROBST: "Information wäre nicht schlecht. Wünscht sich eigentlich jeder Formel-1-Fan. Aber leider kommt nichts." RÜDIGER LICHTLEIN: "Ich finde es persönlich jetzt für mich sehr schade, für alle Fans, dass es so gekommen ist. Ich finde es aber gut, dass die Privatsphäre gewahrt wird. Privat ist Privat und Dienst ist Dienst. Weiterhin viel Erfolg auf diesem Wege. Keep fighting." Anlässlich des Geburtstages hat Schumachers Familie eine seltene Presseerklärung herausgegeben. Darin versichern sie den Fans, ihr Idol sei in den besten Händen, es werde alles Menschenmögliche getan, um ihm zu helfen. Am Donnerstag soll eine offizielle Michael-Schumacher-App an den Start gehen, mit der man Schumis Karrierestationen und Triumphe Revue passieren lassen kann.