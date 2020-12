Gute Nachrichten für die Fans: Es wird wieder einen Schumacher in der Formel 1 geben. Mick Schumacher , Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael, wird beim US-Team Haas als Rennfahrer einsteigen. Das teilte das Team am Mittwoch mit. Der 21-jährige, der einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat, führt derzeit in der Formel-2-Meisterschaft. Er sei "super stolz", sagte Schumacher in einer Twitter-Botschaft. Ein Traum sie endlich wahr geworden. Schumacher wird bei Haas zusammen mit dem Russen Nikita Mazepin die neue Besetzung in den Fahrercockpits bilden. Sie ersetzen den Franzosen Romain Grosjean, der sich derzeit von seinem Feuer-Crash beim Großen Preis von Bahrain erholt, und den Dänen Kevin Magnussen. Schumacher soll schon nächste Woche im Auto sitzen, Haas will ihn für das erste Training am Freitag beim Großen Preis von Abu Dhabi einsetzen.