Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg muss sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen und verliert im kommenden Jahr sein Cockpit bei Renault an den Franzosen Esteban Ocon. Bei Mercedes setzt man hingegen auf Kontinuität. Neben Lewis Hamilton wird Valtteri Bottas auch 2020 einen Silberpfeil steuern.

Wie das Renault am Donnerstag am Rande des Großen Preises von Belgien bekanntgab, erhält der 22 Jahre alte Ocon einen Mehrjahresvertrag und wird ab 2020 an der Seite des Australiers Daniel Ricciardo fahren. Der Vertrag des 32 Jahre alten Emmerichers Hülkenberg läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Er fährt seit 2017 für Renault.

Nico Hülkenberg: Es ist schade

"Es ist schade, dass die Reise mit Renault nach der Saison endet. Vor allem, weil wir unsere Ziele noch nicht erreicht haben", twitterte Hülkenberg, der mit 17 Punkten nur WM-14. ist. Zu seiner Zukunft wollte er sich nicht konkret äußern: "Ich bin zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden, aber es gibt noch nichts zu verkünden."

Auch nach dem Aus bei Renault könnte Hülkenberg, der seit 2010 in der Formel 1 hinter dem Steuer sitzt, im kommenden Jahr weiter in der Königsklasse des Motorsports aktiv bleiben. Teamchef Günter Steiner vom US-Rennstall Haas bestätigte am Donnerstag im Fahrerlager von Spa-Francorchamps bereits Interesse an einer Verpflichtung des Rheinländers. Bei den Amerikanern läuft der Vertrag des Franzosen Romain Grosjean aus, der ersetzt werden könnte.

Abiteboul dankt Nico Hülkenberg

Renault-Teamchef Cyril Abiteboul dankte Hülkenberg in einer Mitteilung des Teams für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren. Es sei "eine schwierige Entscheidung" gewesen, künftig nicht mehr mit Hülkenberg zusammenzuarbeiten, betonte der Franzose.

Vor Bekanntwerden der Entscheidung gab es begründete Spekulationen, ob Ocon möglicherweise Bottas bei Mercedes ersetzen würde. Ocon stammt aus dem Mercedes-Förderprogramm und Mercedes-Chef Toto Wolff gilt als Förderer des jungen Franzosen. So aber bleiben die Silberpfeile bei ihrer Fahrerpaarung. "Es ist mein Ziel, Formel 1-Weltmeister zu werden. Auf Basis meiner Erfahrungen mit dem Team bin ich davon überzeugt, dass Mercedes die beste Option für mich ist, dieses Ziel in der Saison 2020 zu erreichen", sagte Bottas.

