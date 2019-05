Der österreichische Formel1-Rennfahrer Niki Lauda ist tot. Er sei am Montag im Kreis seiner Familie eingeschlafen, teilten seine Angehörigen am Dienstag mit. "Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle", heißt es in der Mitteilung. Seine Erfolge im Rennsport sind vielen noch in Erinnerung. Der Formel1-Pilot gewann drei mal die Weltmeisterschaft, zwei mal mit Ferrari und einmal mit McLaren. 1976 erlitt er bei einem Unfall auf dem Nürburgring schwere Verletzungen. Trotzdem kehrte er nach kurzer Zeit wieder auf die Rennstrecke zurück. Die roten Kappe, mit er die Verbrennungen seitdem bedeckte, wurde sein Markenzeichen, genau wie sein Kampfgeist. O-TON NIKI LAUDA, RENNFAHRER: "Ich möchte eines sagen: Ich habe viele Menschen gewinnen und verlieren sehen. Diese Auszeichnung möchte ich den Verlieren widmen. Denn ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Gewinnen das eine ist, aber beim Verlieren habe ich immer mehr für die Zukunft gelernt." Legendär ist auch seine Rivalität mit dem britische Fahrer James Hunt, die 2013 unter dem Titel „Rush" verfilmt wurde. 1985 beendete Lauda seine Karriere als Rennfahrer und widmete sich ganz seiner Fluggesellschaft „Lauda Air", die Flüge rund um die Welt anbot. Außerdem arbeitete er als Rennsport-Experte und Teamchef für Rennställe. Im vergangenen Jahr musste Lauda sich wegen einer schweren Grippe einer Lungentransplantation unterziehen. Im Januar wurde er erneut wegen einer Grippe ins Krankenhaus eingeliefert. Er wurde 70 Jahre alt.