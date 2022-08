Michael Schumacher im Jahr 1998 während der Testfahrten mit dem neuen Ferrari F300 in Mugello

Gebrauchtwagenhandel für Millionäre: Das Auktionshaus Sotheby's hat den Formel-1-Rennwagen F300 für mehrere Millionen Dollar versteigert. In dem Ferrari-Boliden fuhr Michael Schumacher in der Saison 1998.

Ein historisches Rennauto von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher ist für 6,22 Millionen US-Dollar versteigert worden. Wie das Auktionshaus RM Sotheby’s mitteilte, erhielt ein Bieter aus Monterey in Kalifornien den Zuschlag für den legendären Ferrari F300 von Schumacher aus der Formel-1-Saison 1998.

Auch wenn der Ferrari F300 hier auf der Straße steht: Selbstverständlich ist das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Auch wenn die Rillenreifen, die 1998 Pflicht waren, geeigneter dafür wären, als Slicks.

Vier Rennen mit dem Chassis 187

Mit dem Chassis 187 fuhr Schumacher in der Saison 1998 vier Rennen und holte damit vier Siege - in Kanada, Frankreich, England und Italien. Laut RM Sotheby’s handelt es sich damit um das erfolgreichste und einzig ungeschlagene Ferrari-Chassis der Formel-1-Geschichte, das in mindestens drei Rennen eingesetzt wurde. Ende 1999 hatte es der Vorbesitzer direkt von Ferrari erworben.