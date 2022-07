Formel-1-Pilot Sebastian Vettel beendet seine Rennfahrerkarriere. Seinen Schritt begründet er unter anderem mit dem Bedürfnis nach mehr Zeit für seine Familie.

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel beendet seine Karriere in der Formel 1 zum Saisonende. Das gab der 35-Jährige am Donnerstag auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

Der Aston-Martin-Fahrer nannte persönliche Gründe für seine Entscheidung. "Rennfahrer zu sein war nie meine einzige Identität", sagte Vettel in seiner Videobotschaft. Er sei zudem auch dreifacher Vater und Ehemann und habe viele weitere Interessen. "Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte." Sein Einsatz in der Formel 1 und seine privaten Interessen und Bedürfnisse passten nicht mehr zusammen. "Meine Ziele haben sich verändert: Weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen."

Sebastian Vettel kritisiert Formel 1

Vettel kritisierte in dem Statement auch seinen Sport: "Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst. Aber der Wille, diese Veränderungen umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus und wir können uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative – das Rennen hat bereits begonnen", sagte der vierfache Weltmeister, ohne ins Detail zu gehen. In der Vergangenheit bemängelte er immer wieder den hohen ökologischen Fußabdruck der Formel 1.

Ferrari F300 In diesem Formel-1-Flitzer siegte Michael Schumacher mehrfach – nun ist er ab 6 Millionen Dollar zu haben 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Auch wenn der Ferrari F300 hier auf der Straße steht: Selbstverständlich ist das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Auch wenn die Rillenreifen, die 1998 Pflicht waren, geeigneter dafür wären, als Slicks. Mehr

Vettel begann seine Karriere in der Königsklasse 2007. Zwei Jahre später wechselte er zum Rennstall von Red Bull, mit dem er von 2010 bis 2013 vier Mal Weltmeister wurde. Nach seinem Wechsel 2015 zu Ferrari konnte er nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. 2021 wurde Vettel Pilot bei Aston Martin. Der 35-Jährige gilt als einer der erfolgreichsten Motorsportler der Geschichte. Die diesjährige Formel-1-Saison endet am 20. November mit dem Großen Preis von Ab Dhabi. Vettel steht in der Fahrerwertung derzeit auf Rang 14.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung aktualisiert.

Quellen: Sebastian Vettel bei Instagram, Nachrichtenagentur DPA