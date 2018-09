Woran erkennt man wahre Champions? Sebastian Vettel kann die Frage beantworten. Immerhin ist der 31-jährige Ferrari-Pilot viermaliger Weltmeister. In den Jahren 2010 bis 2013 gewann er jeweils den Titel im Red Bull. Sein schärfster Konkurrent fuhr damals im eigenen Team. Doch Mark Webber fehlten manchmal die Nerven und der Speed, um mit dem jungen Fahrer aus dem südhessischen Heppenheim mithalten zu können. Vettel war brillant, von unbändigem Ehrgeiz getrieben und vor allem: Er fuhr konstant auf hohem Niveau und erlaubte sich kaum Fehler.

Im Jahr 2018 kann davon keine Rede mehr sein. Vettels Fehlerquote ist in dieser Saison ungewohnt hoch. Das ist aus seiner Sicht besonders ärgerlich, weil ihm erstmals seit Jahren wieder ein überlegendes Auto zur Verfügung steht. Noch nie waren die Chancen der Italiener (letzter Titelgewinn 2007) und Vettels so groß, endlich den heiß ersehnten WM-Titel zu holen.

Ferrari hat es geschafft, an Mercedes vorbeizuziehen. Ein geheimnisvolles Zwei-Batterien-System verleiht dem Ferrari zusätzliche Power und macht ihn auf den Abschnitten, in denen beschleunigt wird, zusätzliche Kraft. Der Moment, als Vettel in Spa-Francorchamps am Ende von Eau Rouge an Hamilton vorbeischoss, zeigte die ganze Überlegenheit der Italiener. Zudem ist das Auto viel zulässiger als in den vergangenen Jahren. Das Problem: Vettel kann den Vorteil nicht so nutzen wie zu seiner Zeit bei Red Bull.

Sebastian Vettels Rennen in Monza steht beispielhaft für die ganze Saison

Die Kollision mit Hamilton kurz nach dem Start in Monza ist ein Beispiel dafür. Der Brite fuhr neben Vettel in die zweite Schikane, war sogar eine halbe Wagenlänge vor ihm, dennoch zog Vettel nicht zurück, sondern versuchte, seine Position zu verteidigen. Die Autos berührten sich, Vettels Ferrari drehte sich und wurde stark beschädigt. Er musste an die Box fahren und fiel auf den letzten Platz zurück. Am Ende wurde er Vierter und verlor wichtige Punkte.

Hamilton, der in Italien der alles überstrahlende Triumphator war, baute den WM-Vorsprung auf 30 Punkte aus - das ist nach zwei Dritteln der Saison keine Vorentscheidung, aber ein sehr schwerer Rückschlag für Vettel. Schon in den Rennen in Aserbaidschan und Frankreich leistete er sich schwere Patzer. Oder Ferrari verkalkulierte sich bei der Renn-Taktik wie in China oder Spanien.

Noch ist die WM-Krone nicht verloren. Doch dafür muss Vettel wieder konstanter werden - und strategischer fahren. Nahezu alle Experten waren sich nach dem Rennen in Monza einig: Es wäre klüger gewesen, wenn Vettel in der Situation zurückgesteckt hätte. Er hätte noch 52 Runden Zeit gehabt, am Rivalen vorbeizuziehen. Stattdessen riskierte er den Crash – und verlor. Auf diese Weise schadet ihm der bedingungslose Ehrgeiz, in jedem Moment auf der Strecke der Schnellere sein zu wollen und der Konkurrenz keinen Zentimeter Straße zu gönnen.

Bottas gibt den braven Helfer für Hamilton

Hinzu kommt: Valtteri Bottas zeigt sich in die laufenden Saison als braver Helfer für die Nummer eins bei den Silberpfeilen. Ohne die konsequente Unterstützung des Finnen wäre Hamilton nicht so stark. Das war in Monza einmal mehr zu beobachten. Bottas bremste den in Führung liegend Raikkönen konsequent aus, so dass Hamilton heranfahren und überholen konnte. Bei den Italienern ist das Teamwork nicht so stark ausgeprägt. Ferrari wird den Vertrag mit Räikkönen nicht verlängern. Der Finne fuhr in Italien nur für sich allein. Von ihm darf sich Vettel keine Hilfe erwarten. Er muss es schon alleine stemmen.