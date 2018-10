Dieser Mann hat sich ein hohes Ziel gesteckt. Als erster Mensch will der Franzose Ben Lecomte den Pazifik durchschwimmen, mehr als 9000 Kilometer von Japan in die USA. 1800 Kilometer hat der 51-jährige Langstreckenschwimmer bereits hinter sich. Überwacht von einem Arzt und anderen Helfern schwimmt er etwa 8 Stunden pro Tag. Das Unternehmen ist aber kein Selbstzweck. Während der Reise sammelt die Besatzung Daten über den Zustand des Ozeans. Lecomte möchte insbesondere auf die Verschmutzung der Meere durch Plastik aufmerksam machen. O-TON BEN LECOMTE, LANGSTRECKENSCHWIMMER: "Überall, wo wir hinkommen, finden wir Plastik. Am Strand, aber auch mitten auf dem Ozean, 1000 Meilen vom Land entfernt. Die Vorstellung, dass ich das an meine Kinder weitergebe, macht mir große Sorgen. Aber es bestärkt mich auch darin, etwas zu tun und die Menschen mit aufzurütteln." Hunderte Netze, Plastikflaschen und andere Tüten hat das Team bereits gefunden, sie werden zu oft zu tödlichen Fallen für Meeresbewohner und Vögel, bevor sie in immer kleinere Teile zerfallen. Erst nach mehreren hundert Jahren hat sich das Plastik vollständig aufgelöst, sagen Wissenschaftler. Die Pazifiküberquerung soll insgesamt sechs Monate dauern. Mit Abenteuern wie diesem hat der Franzose Erfahrung. Vor 20 Jahren durchschwamm er als erster Mensch den Atlantik.