In einer Beziehung haben bekanntlich beide Seiten ihr Kreuz zu tragen. Beim alljährlichen Wettkampf im "Frauen-Tragen" im englischen Dorking wird vor allem den Männern viel abverlangt. Auf dem 380-Meter-Kurs mussten die Läufer am Sonntag samt Zuladung über Heuhaufen springen und das hügelige Terrain meistern. Und als ob das regnerische, englische Wetter nicht reichen würde, kam das Wasser an einer Stelle zusätzlich von der Seite. Wer keine Bänderdehnung riskieren wollte, der durfte natürlich auch den Bodenbeschaffenheit nicht außer Acht lassen. Die nämlich ging bestenfalls als "Acker" durch. Der Gewinner am Ende - pardon - das Gewinnerpaar am Ende waren - wie schon im vergangenen Jahr - Chris Hepworth und Tanisha Prince. Eine Titelverteidigung also. Was ist ihr Geheimnis? "Im letzten Jahr mussten wir das Feld von hinten aufrollen, das wollten wir dieses Jahr nicht. Aber die Steigung war so schwer, da falle ich immer zurück. Aber zum Glück ist sie wirklich leicht, und bergab konnte ich meine Beine einfach Laufen lassen. Am Ende waren wir vorn." 50 Kilogramm müssen die Frauen mindestens auf die Waage bringen. Wer weniger hat, muss aufstocken. Am Ende hatte der Titelverteidiger noch ein besonderes Anliegen. Bei der Weltmeisterschaft in Finnland sei es unter Umständen besser, wenn sie statt als Pärchen, als Ehepaar antreten würden.