In einem selten berauschenden WM-Achtelfinale setzen sich Kolumbiens Fußballerinnen dank Kapitänin Catalina Usme verdient gegen Jamaika durch. Im Viertelfinale treffen die Cafeteras nun auf England.

Kolumbiens Fußballerinnen sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft ins Viertelfinale eingezogen. 1:0 (0:0) siegten die Cafeteras vor 27.706 Zuschauerinnen und Zuschauern in Melbourne gegen Überraschungsteam Jamaika.

Ein Tor von Kapitänin Catalina Usme in der 51. Minute besiegelte das Achtelfinal-Aus der einsatzfreudigen Reggae Girlz. In der Runde der letzten acht Teams spielt Kolumbien am Samstag in Sydney gegen England um den Einzug ins Halbfinale (12.30 Uhr MESZ).

Erst nach dem Seitenwechsel sahen die Fans ein Fußballspiel, das den Namen auch verdient hatte. Nach einer höchst zerfahrenen und von vielen Fouls geprägten ersten Hälfte profitierte Usme beim 1:0 von einem Stellungsfehler in der jamaikanischen Abwehr. Deneisha Blackwood hatte Ana Guzmans Flankenball unterlaufen, weshalb die Stürmerin völlig freistehend vollenden konnte.

Jamaikas beste Chance zum Ausgleich vergab direkt im Anschluss Jody Brown, die den Ball aus einem Meter an den Pfosten köpfte. Eine weitere gute Möglichkeit per Kopf ließ Drew Spence ungenutzt (82.). Viel mehr fiel der Elf von Trainer Lorne Donaldson offensiv nicht ein.

Bei Kolumbien, das in der Vorrunde Deutschland 2:1 besiegt hatte, setzte Topspielerin Linda Caicedo gegen hart verteidigende Jamaikanerinnen kaum Akzente. Stattdessen war es Leicy Santos, die in der 86. Minute die Vorentscheidung verpasste. Ihr Flugkopfball landete nur am Pfosten.