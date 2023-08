Die Niederländerinnen setzen sich bei der WM gegen Südafrika durch und stehen nun im Viertelfinale. Der nächste Gegner wird aber eine harte Prüfung.

Die Fußballerinnen der Niederlande dürfen weiter auf den ersten WM-Titel ihrer Geschichte hoffen. Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland setzte sich das Team des früheren Bundesliga-Trainers Andries Jonker im Achtelfinale gegen Südafrika mit 2:0 (1:0) durch.

Im Viertelfinale trifft der WM-Finalist von 2019 am Freitag (3:00 Uhr MESZ) auf Spanien. Im Football Stadium von Sydney brachte die frühere Münchnerin und Wolfsburgerin Jill Roord die Favoritinnen nach einer Ecke früh in Führung (9.). Die Südafrikanerinnen hielten gut mit, mussten noch in der ersten Halbzeit allerdings zweimal verletzungsbedingt wechseln. In der zweiten Hälfte sorgte Lineth Beerensteyn nach einem schweren Fehler von Südafrikas Torhüterin Kaylin Swart für den Endstand (68.).

Neben Spanien und den Niederlanden schaffte auch Japan bereits den Einzug in die Runde der letzten Acht. Die Asiatinnen treffen im Viertelfinale entweder auf Schweden oder Titelverteidiger USA.