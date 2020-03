Wegen der durch den Coronavirus angeordneten Geisterspiele überträgt der Münchner Pay-TV-Sender Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Samstags-Konferenz der 1. Fußball-Bundesliga sowie die Konferenz der 2. Bundesliga auf seinem Free-TV-Kanal. "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können", sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bezahlsenders, am Donnerstagmorgen.

Sky Sport News HD: Diese Spiele gibt es im Free-TV

An diesem Samstag zeigt Sky ab 14 Uhr nicht nur das mit Spannung erwartete Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, sondern auch die Partien zwischen dem 1. FC Köln und FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und der TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC. Das Abendspiel zwischen Aufsteiger Union Berlin und Rekordmeister Bayern München soll aber den Abonnenten vorbehalten bleiben.

Für Sonntag plant Sky, ab 13 Uhr die Zweitliga-Konferenz im frei empfangbaren Fernsehen auszustrahlen. Auf dem Programm stehen die Partien zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem VfB Stuttgart, Hannover 96 gegen Dynamo Dresden und FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Diese drei Spiele werden auf Sky Sport News HD live sowie digital auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen sein.

Auch für den Rest dieser schon jetzt außergewöhnlichen Bundesliga-Saison will Sky den Fußballfans in Deutschland entgegenkommen. Dazu ist der Bezahlsender in Gesprächen mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sowie den Klubs und will zeitnah Details bekannt geben.

Geisterspiele in Liga 1 und 2

Um die Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, werden an diesem Wochenende in der 1. Fußball-Bundesliga alle neun Spiele ohne Zuschauer ausgetragen. Auch in der 2. Bundesliga sind davon Partien betroffen – darunter das Sonntagsspiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden.