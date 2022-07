Am Mittwoch trifft die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Frauen-Fußball-EM auf Frankreich. Zuvor empfängt Gastgeber England Schweden. Beide Spiele werden im Free-TV übertragen. Mit dieser Übersicht verpassen Sie keinen Anstoß der Europameisterschaft.

Bei der Frauen-Fußball-Europameisterschaft startet am Dienstag die Woche der Entscheidungen. Gastgeber England bekommt es am Dienstagabend mit Schweden zu tun. Nach der makellosen Gruppenphase und dem Arbeitssieg gegen Österreich trifft Deutschland am Mittwoch (21 Uhr) auf Frankreich. Das Finale der Europameisterschaft steigt am Sonntag standesgemäß im Londoner Wembley Stadion.

Fußball-Begeisterte können sich freuen. Wie bereits in der Gruppenphase werden alle Spiele der Endrunde sowohl im TV als auch im Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen sein. Die meisten Spiele werden im klassischen Fernsehen übertragen. Dazu überträgt auch Streaminganbieter DAZN alle Spiele live.

Deutschland-Frankreich: Wer überträgt das Halbfinale?

Das Halbfinale der DFB-Elf gegen Frankreich wird im ZDF ausgestrahlt. Die Übertragung aus Milton Keynes startet um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Nach Angaben des Senders wird Claudia Neumann kommentieren. Als Expertin steht ihr Kathrin Lehmann zur Seite. Moderiert wird die Übertragung von Sven Voss. Zudem wird die Ex-Nationalspielerin und derzeitige Co-Trainerin des VfL Wolfsburg, Kim Kulig, im Studio zu Gast sein.

DAZN zeigt parallel ebenfalls alle Spiele im Stream. Die Übertragung des deutschen Halbfinales beginnt hier um 20:40 Uhr. Kommentator ist Jan Platte, als Expertin fungiert Bayern-Torwärtin Laura Benkarth. Das Finale aus dem Londoner Wembley-Stadion wird in der ARD ausgestrahlt.

Frauen-Fußball-EM: Wo läuft welches Spiel?

Halbfinale:

26. Juli (21 Uhr): England - Schweden (ARD/DAZN)

27. Juli (21 Uhr): Deutschland - Frankreich (ZDF/DAZN)

Finale:

31. Juli (21 Uhr): England/Schweden - Frankreich/Deutschland (ARD/DAZN)

