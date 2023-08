Sie stehen im Finale: Spielerin Millie Bright (mit der Nummer 6) liegt Trainerin Sarina Wiegman nach dem Sieg gegen Australien in den Armen

Jubel in England: Die britischen Spielerinnen stehen nach einem überragenden 3:1-Sieg gegen Australien im Finale der Frauenfußball-WM. Für das Gastgeberland wartet immerhin noch das Spiel um Platz drei.

Englands Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ins Endspiel eingezogen. Beim 3:1 (1:0) im Halbfinale über Australien trafen Ella Toone (36. Minute), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.) am Mittwoch für die Europameisterinnen. Australiens Superstar Sam Kerr erzielte mit einem Traumtor das zwischenzeitliche 1:1 (63.) vor 75 784 Zuschauerinnen und Zuschauern im Australia-Stadion von Sydney. Dort findet am Sonntag auch das Finale zwischen England und Spanien statt (12.00 Uhr MESZ/ZDF).

Fußball-WM: Für England geht es gegen Spanien, auf Australien wartet Schweden

Die Australierinnen bestreiten samstags das Spiel um Platz drei gegen Schweden (10.00 Uhr MESZ/ARD). Für England ist es das erste WM-Finale. Das Team der niederländischen Trainerin Sarina Wiegman kann die US-Auswahl, die die beiden vorherigen WM-Turniere gewonnen hatte, ablösen. Auch Spanien hat noch nie ein WM-Endspiel bestritten.