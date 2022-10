"Als Mannschaft auf dem Platz": Tah über erste Verbesserungen unter Alonso

Xabi Alonso hat bei Bayer Leverkusen einen guten Einstand hinlegen können. Jonathan Tah sprach von Verbesserungen im allgemeinen Auftreten der Werkself.

Mit dem Sieg über Schalke 04 ist Xabi Alonso positiv in sein neues Amt als Trainer bei Bayer Leverkusen gestartet. Jonathan Tah hat bereits einige Aspekte gesehen, die unter dem Neu-Coach besser laufen.

Mit dem 4:0-Heimsieg am vergangenen Samstag hat Xabi Alonso einen sehr guten Start in seine Amtszeit erwischt. Am Mittwochabend steht mit der Partie gegen den FC Porto in der Champions League aber eine deutlich größere Herausforderung auf dem Plan, als es Schalke 04 gewesen ist.

Und dennoch hat das erste Spiel unter Alonso als Trainer für etwas Zuversicht und Selbstvertrauen gesorgt. Nicht nur aufgrund des Resultates, sondern auch wegen des allgemeinen Auftrittes der Mannschaft.

Tah lobt verbesserten Werkself-Auftritt unter Alonso-Regie

Das hat Jonathan Tah auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Duell auch betont. Der Verteidiger führte aus, was der neue Trainer bereits in Angriff genommen, verändert und angepasst hat.

"Auf jeden Fall hat er sehr viele Gespräche geführt", so Tah zuerst (via kicker). Das war bereits am Wochenende zu bemerken. Immer wieder holte der Spanier seine Spieler zu sich, um sie mit den neuesten Anordnungen und weiteren Motivationsansagen auszustatten.

"Ich glaube, wir haben auch schon im Spiel gegen Schalke gemerkt, dass wir es einfach deutlich besser gemacht haben. Dass wir viel kompakter waren, dass das Spiel insgesamt deutlich intensiver gestaltet wurde von uns, dass wir höher standen und vor allen Dingen - was wichtig war - dass wir als Mannschaft auf dem Platz gemeinsam agieren", führte er weiter aus.

Schnell sei zudem jedem Spieler klar gewesen, dass "Disziplin, Professionalität" vorherrschen und dass "die Energie in die Mannschaft" gegeben werden müsste, während Verantwortung übernommen wird.

Für den ersten Auftritt habe das Team diesen Effekt gut umsetzen können. Oftmals als Trainereffekt beschrieben, muss aber auch Alonso selbst gut daran gearbeitet haben.

"Aber jetzt kommt natürlich ein sehr schwieriges Spiel auf uns zu, wo wir natürlich auch wieder sehr, sehr viel Intensität auf den Platz kriegen und das Spiel erfolgreich gestalten wollen", blickte Tah bereits nach vorne.

