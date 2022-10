"Ausgerechnet Modeste!" - BVB-Fans in Ekstase nach Last-Second-Ausgleich im Klassiker

Die Reaktionen der BVB-Fans auf das 2:2-Remis gegen den FC Bayern.

Bessere Werbung für die Bundesliga hätte man sich mit diesem Spiel nicht wünschen können: Im allerletzten Angriff der Partie gelang es Borussia Dortmund, aus einem 0:2-Rückstand einen 2:2-Ausgleich zu erzielen. Ein Ergebnis, das den Verlauf der Partie durchaus widerspiegelt.

Obwohl Dortmund von Anfang an gut im Spiel war, mussten die Gastgeber in der 33. Minute durch einen Distanzschuss von Leon Goretzka das 0:1 hinnehmen, wobei Ersatzkeeper Alexander Meyer bei dieser Szene erneut unglücklich aussah.

Auch beim 0:2 durch Leroy Sane konnte sich Meyer mit einer schwachen Parade nicht von seiner besten Seite zeigen. Das Spiel schien durch den Gegentreffer in der 53. Minute gelaufen zu sein, doch Dortmund verlor nicht die Hoffnung.

Den Anfang für das dramatische Comeback machte Youssoufa Moukoko, der in der 74. Minute eine Vorlage des eingewechselten Anthony Modeste souverän zum 1:2 verwandelte. Wenige Minuten später scheiterte der erfahrene Franzose mit einer 100-prozentigen Chance an sich selbst, als er eine Hereingabe von Karim Adeyemi aus kurzer Distanz ans eigene Bein schoss.

Doch Modeste, der in den letzten Wochen von den Fans viel Kritik abbekommen musste, gab sich nicht auf - und wurde dafür auf glorreiche Art und Weise belohnt. In den Schlusssekunden der Partie rettete Nico Schlotterbeck den Ball vor dem Gang ins Toraus, um ihn anschließend mustergültig mit einer präzisen Flanke an den linken Pfosten zu bringen, wo Modeste nur noch einköpfen musste.

Was danach bei den BVB-Fans passierte, kann man nur noch mit purer Ekstase beschreiben...

Es bleibt also vorerst spannend im Meisterschaftsrennen. Bei den Münchnern wird nach zuletzt guten Ergebnissen die heutige Partie für einen Dämpfer sorgen. Dortmund kann derweil mit einem guten Gefühl die nächsten Herausforderungen antreten.

