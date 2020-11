"Das war ein rabenschwarzer Tag", so die Einschätzung von Bundestrainer Jogi Löw nach der 0:6-Klatsche gegen Spanien in der Nations League. Es habe gar nichts funktioniert, weder in der Defensive noch in der Offensive. Wer das Spiel gesehen hat, wird Löw kaum widersprechen. Bis auf einen Lattentreffer von Serge Gnabry hatte die deutsche Mannschaft keine Chance gegen starke Spanier, die phasenweise machen konnten, was sie wollten. Entsprechend viel Häme und Spott gab es auch in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken. Dort wurde neben der Mannschaft vor allem der Bundestrainer heftig kritisiert. Dieser habe schon viel früher zurücktreten müsse. Er sei der falsche Mann, zur falschen Zeit am falschen Ort. Auch die Rückkehr der von Löw aussortierten Spieler Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng wurde vehement gefordert. Diese Forderung hatte Löw schon direkt nach dem Spiel zurückgewiesen. Er sehe auch nach dem 0:6 keinen Grund, einen der drei Weltmeister von 2014 wieder zu nominieren, sagte Löw. Um seine eigene Zukunft muss sich Löw, wenn es nach Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff geht, keine Sorgen machen. Das Vertrauen sei vollkommen da, sagte Bierhoff nach dem Debakel. Daran ändere auch dieses Spiel nichts.

"Deutschland platt gemacht", "historische Tracht Prügel" – so urteilt die Presse über Löws 0:6-Debakel

Sechs harte Treffer, eine große Demütigung: Die deutsche Nationalmannschaft wurde in der Nations League von der spanischen Elf an die Wand gespielt, kommentieren internationale Medien im Einklang.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die höchste Niederlage seit über 89 Jahren kassiert und damit das Finalturnier der Nations League klar verpasst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor am Dienstag gegen Spanien in Sevilla 0:6 (0:3). Zu der Partie schreiben internationale Medien:

Spanien

"La Vanguardia": "Spanien verpasste sich im zuschauerleeren Olympiastadion in Sevilla eine Huldigung und ein Bad in Selbstvertrauen. (...) Spanien überrannte das Team von Joachim Löw, es war ein regelrechtes Niederrennen von der ersten Minute an, auf das Deutschland keine Antwort fand."

"El Mundo": "Spanien demütigt Deutschland in einer geschichtsträchtigen Nacht"

"El País": "Spanien bringt die Deutschen in Verlegenheit. Die neue Generation der "Roten" hat es mit einer epochalen Torserie der Mannschaft von Löw gezeigt und wird in der finalen Phase der Nations League spielen."

"Mundo Deportivo": "Eine historische Tracht Prügel. Ein großes Spiel der Nationalmannschaft, die sich über ein Deutschland hinweggesetzt hat, das nicht wiederzuerkennen war. Spanien durfte nicht scheitern und scheiterte nicht. Die Mannschaft hat nicht nur nicht versagt, sondern ein Deutschland platt gemacht, das heute weit davon entfernt ist, die Mannschaft zu sein, die immer nach dem Höchsten strebt."

"AS": "Spanische Dampfwalze. Spanien tanzte Fußball und machte mit Deutschland, was es wollte. Diese Spiel hatte alles: einen sauberen Start, schnelle Bewegungen auch ohne Ball, Präzision und Fluidität, sofortiger Druck auch nach Ballverlust und schließlich Tore."

"Sport": "Ein fast skandalöser Sieg. Spanien hat die Deutschen niedergewalzt. Das Team von Luis Enrique erzielte einen historischen Sieg gegen Deutschland. Das Team wurde von all seinen Malaisen geheilt und beendete die Qualifizierung auf spektakuläre Weise, um im Oktober 2021 um den Titel 2021 zu spielen."

"Marca": "Das Spiel, das Spanien brauchte, um sich verführen zu lassen, gab es endlich in La Cartuja. Das Team von Luis Enrique zeigte eine Leistung, mit der sie Deutschland vernichteten. Die Mannschaft, die sonst immer andere erdrückt, wurde zu einem Spielzeug in den Händen der Spanier, einem kaputten Spielzeug."

Großbritannien

"The Guardian": "Ja, sechs. Gegen Deutschland. Das war historisch, die Art von Ereignis, bei dem 65 000 Menschen den Rest ihres Lebens damit verbringen sollten, zu prahlen, dass sie dabei gewesen sind. Stattdessen können das gerade mal 300, aber sie werden es tun. Die Mannschaft von Joachim Löw wurde nicht einfach nur zum ersten Mal seit 13 Spielen besiegt, sie wurde zunichtegemacht."

Italien

"Gazzetta dello Sport": Die italienische Sportzeitung schreibt ganz fett das deutsche Wort "kaputt" über ihren Text. Es folgt die Überschrift: "Laute Klatsche in Spanien. Deutschland mit 6:0 überwältigt. Ist jetzt Löw am Ende?"

"Repubblica": "In Sevilla demütigen die "roten Furien" die Männer Joachim Löws und schnappen sich das Ticket für das Halbfinale. Seit 1931 hatte die (deutsche) Mannschaft nicht mehr mit 0:6 verloren. (...) In Sevilla geht eine historische Niederlage für Deutschland über die Bühne (...)."

Russland

Sportportal "championat.com": "Die Deutschen haben sich in Spanien gründlich blamiert. Sie haben sechs Tore kassiert und den ersten Platz in der Gruppe verspielt. Vielleicht hat Joachim Löw inzwischen die Kontrolle über die Nationalmannschaft verloren? Das war jedenfalls eine großangelegte Zertrümmerung der Deutschen durch die Spanier."

"Die Deutschen erlitten damit die größte Niederlage in ihrer Geschichte bei einem offiziellen Spiel. Nach einer solchen Schande können sie Löw auch verabschieden."

Österreich

"Kurier": "Furiose Spanier überrollen hilflose Deutsche - 6:0. In der Fußball-Nations-League war das Team von Joachim Löw in Sevilla chancenlos und schlitterte in ein historisches Debakel."

Schweiz

"Tagesanzeiger": "Deutschland kassiert gegen Spanien eine historische Schlappe. Am letzten Spieltag verlieren die Deutschen gleich 0:6 und verpassen den Einzug ins Finalturnier (...) Eine Niederlage mit sechs Toren Unterschied hatte es zuletzt mit dem 0:6 am 24. Mai 1931 gegen Österreich gegeben. Für Captain Manuel Neuer war sein 96. Länderspiel, mit dem er zum alleinigen deutschen Rekordtorhüter aufstieg, ein ganz bitterer Abend."

Serbien

"Blic": "FUSSBALLWELT IM TOTALEN SCHOCK! Das schlimmste Spiel Deutschlands in der Geschichte: Spanien verpasste ihnen sechs Stück."

Kroatien

Jutarnji List: "Katastrophe für Deutschland, ein derartiges Debakel hat die Elf seit 111 Jahren nicht erlebt! Damals, im fernen Jahr 1909, verpassten ihnen die Engländer neun Stück. Dies ist nun die zweithöchste Niederlage in der Geschichte."

USA

ESPN: "Deutschland hat sich seit dem Sieg bei der WM in Brasilien 2014, als sie dem Gastgeber im Halbfinale eine historische Niederlage zugefügt hatten, ständig verschlechtert. (...) die drei Gegentore in jeder Halbzeit verdeckten den Fakt, dass sie noch deutlicher hätten verlieren können, wäre Spanien vor dem Tor nicht so verschwenderisch mit klaren Chancen gewesen."

Dänemark

"Ekstra Bladet": "Es gehört zu den Seltenheiten, dass Deutschland ein Länderspiel verliert. Und wenn das passiert, findet das Widerhall in der europäischen Fußballszene. Die Niederlage gegen Spanien wird da noch lauter nachklingen als jemals zuvor. 6:0 - sensationelle Zahlen. Rasieren in Sevilla, nicht weniger. Das war ein Abriss einer Nation zur besten Sendezeit. Wie es Deutschland selbst im WM-Halbfinale gegen Brasilien 2014 getan hat, wo es auch keinerlei Zeichen der Gnade gezeigt und Brasilien mit 7:1 zerschmettert hat."

Norwegen

"Verdens Gang": "Man muss bis zum Jahr 1931 zurückgehen, um eine vergleichbare deutsche Niederlage zu finden. Nachdem Deutschland 2020 bislang ungeschlagen gewesen ist, glaubten die wenigsten daran, dass solche Zahlen für Löw und seine Männer Realität werden könnten."

Schweden

"Aftonbladet": "Ein deutsches Fiasko - das größte seit 89 Jahren."