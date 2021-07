"Diese hässlichen Gesichter": Rassismus-Eklat um Antoine Griezmann und Ousmane Dembele - Frankreich-Stars reagieren

Ein zwei Jahre altes Video mit rassistischen Äußerungen wurde den beiden Frankreich-Stars Antoine Griezmann und Ousmane Dembele nun zum Verhängnis.

Die beiden französischen Nationalspieler Antoine Griezmann (30) und Ousmane Dembele (24) haben für einen Rassimus-Eklat gesorgt. In den sozialen Medien kursiert ein Video aus dem Jahr 2019, das im Rahmen einer PR-Tour des FC Barcelona in Japan entstand und die beiden Offensivspieler zeigt, wie sie sich rassistisch über japanische Hotelmitarbeiter äußern.

Die Angestellten versuchten ein technisches Problem im Hotelzimmer zu beheben, um Dembele und Griezmann das Spielen von Videospielen zu ermöglichen. Während der Wartungsarbeiten filmte Dembele die Mitarbeiter, zoomte in ihre Gesichter und beschimpfte sie auf Französisch. "All diese hässlichen Gesichter, nur damit du Pro Evolution Soccer spielen kannst", ist der ehemalige Dortmunder zu hören: "Was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht?"

Griezmann äußerte sich zwar nicht rassistisch, lachte aber über die Aussagen seines Teamkollegen.

"Es war an keine bestimmte Bevölkerungsgruppe gerichtet": Dembele und Griezmann reagieren

Sowohl Griezmann als auch Dembele haben mittlerweile reagiert. Letzterer gab dabei eine durchaus fragwürdige Erklärung ab.

"Das Video wurde in Japan aufgenommen, aber es hätte an jedem anderen Ort der Welt aufgenommen werden können, ich hätte - ungeachtet des Ortes - die gleiche Sprache gewählt. Es war an keine bestimmte Bevölkerungsgruppe gerichtet. Ich neige im Privaten und gegenüber meinen Freunden zu diesem Sprachgebrauch, egal woher sie kommen", schrieb Dembele auf Instagram: "Ich kann mir vorstellen, dass das Video die Menschen, die darauf zu sehen sind, beleidigt haben könnte. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen."

Griezmann erklärte via Twitter, dass er sich "immer gegen jede Form von Diskriminierung eingesetzt" habe. "In den letzten Tagen wollten mich einige Leute als den Mann darstellen, der ich nicht bin. Ich weise die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und es tut mir leid, wenn ich meine japanischen Freunde beleidigt habe", schrieb er.