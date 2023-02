von Eugen Epp Vor ihrem Einsatz als Expertin beim Bundesliga-Topspiel machte Tabea Kemme Bekanntheit mit einem Taschendieb. Dabei kam ihr ihre Berufserfahrung als Polizistin zugute.

Seit dieser Saison gehört Tabea Kemme zum Expert:innen-Team, das beim Pay-TV-Sender Sky die Topspiel der Fußball-Bundesliga analysiert. In dieser Funktion ist die ehemalige DFB-Nationalspielerin natürlich in der ganzen Republik unterwegs, meistens mit der Bahn. Am Samstag erlebte sie dabei nach eigener Aussage eine ungewöhnliche Begegnung.

Vor dem Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 (0:0) machte sie Bekanntschaft mit einem Taschendieb, erzählte Kemme bei Sky sowie am Sonntagvormittag im Sport1-"Doppelpass", wo sie zu Gast war. Der Mann habe ihr das Handy aus der Tasche gezogen. Dabei hatte er die Rechnung aber ganz offensichtlich ohne die Ex-Fußballerin gemacht.

Tabea Kemme ist gelernte Polizistin

"Ich habe es gleich gemerkt und bin dem Täter hinterhergelaufen", berichtete Kemme im "Doppelpass". Sie habe den Täter gebeten, ihr das Handy zurückzugeben, was dieser auch getan habe. Der Mann habe sich sogar entschuldigt. Doch dabei wollte es die 31-Jährige nicht bewenden lassen. Sie wollte den Übeltäter zur Polizei bringen, dieser weigerte sich aber mitzukommen.

Kemme kam in dieser Situation allerdings zugute, dass sie über langjährige Berufserfahrung als Polizeikommissarin verfügt. Im September 2017 hatte sie ihr Studium zur Polizeikommissarin an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg abgeschlossen und neben ihrer sportlichen Karriere in diesem Bereich gearbeitet.

So sah es aus: Tabea Kemme zeigt im "Doppelpass", wie die Festnahme ablief.

Taschendieb mit Armhebel gestellt

Gegen den Handydieb habe sie dann den "klassischen Armhebel" eingesetzt, bei dem man dem Täter den Arm auf den Rücken dreht, erklärte Kemme – und machte die Technik gleich bei "Doppelpass"-Moderator Florian König vor. Anschließend habe sie den Mann abgeführt und den Sicherheitsdienst herbeigewunken. Eine Episode, die übrigens deutlich spannender als das 0:0 beim folgenden Bundesliga-Spiel gewesen sein dürfte.

Tabea Kemme spielte 47 Mal für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft und gewann mit Turbine Potsdam viermal die Deutsche Meisterschaft sowie 2010 die Champions League. 2020 musste sie nach einer Knieverletzung ihre Karriere beenden. Als Fernsehexpertin ist sie regelmäßig in Bundesliga und Champions League bei Sky und Amazon Prime Video im Einsatz, die WM in Katar begleitete sie für Magenta TV.

Quelle: Sport 1