"Ein großes Kompliment" von Nagelsmann: Stimmen zum Bayern-Sieg über Pilsen

Der FC Bayern zieht dank des 4:2-Sieges über Pilsen ins Achtelfinale der Champions League ein. Die Stimmen zum Spiel.

Eine sehr starke erste Halbzeit reichte dem FC Bayern für einen souveränen 4:2-Sieg über Viktoria Pilsen. Damit zieht der Bundesligist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League ein. Die Stimmen zum Spiel.

"Die Jungs haben es gut gemacht. Es sind immer gute Gradmesser, wenn du klarer Favorit bist. Die Mannschaft kriegt ein großes Kompliment", resümierte Julian Nagelsmann nach der Partie (via mangfall24). Es sei immer wichtig, auch die Auswärtsspiele zu gewinnen, ergänzte er noch. Das Hinspiel in der heimischen Allianz Arena war vor einer Woche mit 5:0 gewonnen worden.

"Wir haben zwölf Punkte aus vier Spielen in der schwersten Gruppe, sind im Achtelfinale und wollen Erster werden. Das gibt uns die nötige Ruhe und den Fokus für das Spiel am Sonntag gegen Freiburg", blickte der Trainer bereits auf das Wochenende.

Nagelsmann weiter: "Für heute sind wir alle zufrieden, ab morgen geht es sehr gradlinig auf die Vorbereitung auf Freiburg, um auch in der Bundesliga wieder die richtige Richtung einzuschlagen."

Goretzka sieht "über weite Strecken seriösen Auftritt" - Ulreich genervt von den zwei Gegentoren

Leon Goretzka brachte sein Team mit einem Doppelpack maßgeblich nach vorne. Nach seiner Verletzungs-Rückkehr ist der Mittelfeldspieler wieder in den Rhythmus gekommen - bereits am Wochenende traf er beim Duell mit dem BVB.

"Ich freue mich, dass ich zwei Tore machen konnte. Es war wichtig, gleich wieder in die richtige Richtung zu marschieren. Deswegen waren wir top motiviert", erklärte er vor allem die gute Leistung in den ersten 45 Minuten. Das Ziel ist nun klar: "Jetzt wollen wir uns Spiel für Spiel in einen Rausch spielen. Es war heute wieder ein guter Schritt."

Trotzdem ärgerte es ihn, "dass wir zwei Gegentore bekommen haben": "Wir müssen es seriös zu Ende spielen. Ansonsten war es über weite Strecken sehr konzentriert und ein seriöser Auftritt."

Im Tor musste Manuel Neuer ersetzt werden, weshalb Sven Ulreich aufspielen durfte. Die Nummer zwei sah "eine super erste Halbzeit", in der man sowohl die Spielkontrolle sowie die Chancen hatte, und die Tore auch erzielt hat. "In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen zu wenig gemacht und Pilsen zurückkommen lassen. Das war unnötig. Wir hatten uns vorgenommen, zu null zu spielen", so der Keeper etwas zerknirscht.

Michal Bilek, dem Trainer der Gastgeber, war von vornherein die Schwierigkeit dieser Begegnung bewusst: "Wir wussten, dass Bayern eine Spitzenmannschaft und vor allem in der Offensive unglaublich stark ist. Sie haben schnelle Spieler und ihre Bewegungen waren ein Problem für uns. Sie konnten uns leicht überwinden und Tore schießen."

Die erste Hälfte sei "ärgerlich" gewesen. Dennoch zog er auch etwas Positives aus dem Spiel: "Ich freue mich aber, dass wir nicht aufgegeben haben und die zweite Halbzeit sehr gut gespielt haben."

Alles zum FC Bayern bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/DE als "Ein großes Kompliment" von Nagelsmann: Stimmen zum Bayern-Sieg über Pilsen veröffentlicht.