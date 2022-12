"Enttäuschung ist riesig" - Jamal Musiala bezieht nach WM-Aus Stellung

Jamal Musiala meldet sich nach dem WM-Aus zu Wort. Der Youngster des FC Bayern will die Enttäuschung nutzen, um daraus zu lernen und nach vorne schauen.

Das Aus in der Gruppenphase bei der WM 2022 sitzt Deutschland noch immer tief in den Knochen. Nachdem bereits einige Nationalspieler ihre Enttäuschung und ihren Schock kommuniziert haben, meldete sich nun auch Jamal Musiala zu Wort.

Über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft in den drei Gruppenspielen der WM wurde viel gesagt; und ebenso viel wird in den kommenden Wochen noch aufgearbeitet werden (müssen).



Fest steht zu diesem Zeitpunkt aber, dass Jamal Musiala einer der wenigen Lichtblicke im deutschen Team war und er einer der wenigen ist, bei denen jetzt schon sicher ist, dass sie in Zukunft eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft spielen werden.



In Katar stand Musiala in allen drei Gruppenspielen in der Startelf und war zumeist die Hauptantriebsfeder im deutschen Angriffspiel. Einziges Manko beim Youngster: die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Ein erster WM-Treffer war Musiala trotz zahlreicher guter Möglichkeiten nicht vergönnt.

Musiala meldet sich nach WM-Aus zu Wort

Einige Tage nach dem Ausscheiden meldete sich Musiala nun am Sonntag in den Sozialen Medien zu Wort. "Momentan fällt es mir noch schwer die richtigen Worte zu finden. Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig", beschrieb der 19-Jährige seine aktuelle Gefühlswelt.



Nichtsdestotrotz will Musiala den Blick nun nach vorne richten und sich von der Enttäuschung nicht auffressen lassen." Ich werde in den kommenden Wochen diese Erfahrung verarbeiten und sie nutzen, um daraus zu lernen. In 2023 werde ich mit voller Motivation angreifen. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung und Nachrichten - das bedeutet mir sehr viel", schloss der 19-Jährige.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als "Enttäuschung ist riesig" - Jamal Musiala bezieht nach WM-Aus Stellung veröffentlicht.