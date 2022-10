"Extrem guter Zielspieler": Starker Choupo-Moting nutzt Startelf-Chance

Mit einem überzeugenden Auftritt beim 5:0 gegen den SC Freiburg hat sich Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting für weitere Einsätze empfohlen. Trainer und Mitspieler waren voll des Lobes für den Angreifer.

"Choupo hat es sehr, sehr gut gemacht, ein extrem guter Zielspieler vorne", hob Julian Nagelsmann (via kicker) die starke Leistung des 33-Jährigen hervor. "Choupo war letztes Jahr lange weg, hat viele Wochen verpasst durch verschiedenste Dinge. Er hat sich jetzt gut rangekämpft und hat, finde ich, jetzt eine Phase gehabt von vier Wochen, in denen er sehr gut trainiert hat. Und er hat heute [gegen Freiburg] auch top gespielt. Er ist ein Zielspieler, der medial bei uns oft vermisst wird und wir sind sehr froh darüber, dass wir haben."

Gegen Freiburg hatte Choupo-Moting zum ersten Mal seit April wieder von Beginn an auf dem Platz gestanden und mit einem Tor und einem Assist sofort für Furore gesorgt. Angesichts der Vorlage zum 3:0, bei dem der Deutsch-Kameruner per Sohle für Leroy Sané servierte, geriet Teamkollege Serge Gnabry ins Schwärmen: "Ich sage es heute immer wieder, dass er in meinen Augen der beste Sohlenspieler ist. Er kann den Ball unglaublich gut festmachen und mit der Sohle spielen. Er hat natürlich ein super Spiel gemacht heute."

Ähnlich sah es Sommer-Neuzugang Sadio Mané (via tz): "Was für ein Spieler! Er hat gut für uns gespielt, hat heute einen großen Anteil an unserem Sieg. Er kämpft viel, gewinnt fast alle seine Zweikämpfe. Er kann die Bälle gut festmachen. Ein fantastisches Spiel von ihm."

Erneutes Startelf-Mandat gegen Augsburg?

Der Gelobte selbst hätte nichts dagegen, wenn er am Mittwoch im DFB-Pokal beim FC Augsburg erneut in der Startformation stünde. "Ich versuche, jeden Tag im Training Gas zu geben und das sehen die Jungs. Ich weiß, was ich kann und dass ich der Mannschaft helfen kann", erklärte Choupo-Moting nach seiner beeindruckenden Vorstellung. "Das weiß der Julian, dass ich das so sehe und das habe ich ihm auch gesagt. Umso schöner, dass es heute geklappt hat und natürlich möchte ich weiter viel spielen und Erfolg mit der Mannschaft haben."

Beim Trainer scheint die Botschaft angekommen zu sein. Nagelsmann stellte dem großgewachsenen Stürmer einen weiteren Einsatz von Beginn an in Aussicht: "Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen."

